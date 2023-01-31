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「義民社福館」延宕完工 桃市府力拼開學前啟用1樓幼兒園

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
平鎮區義民里長吳尚融接到里民詢問義民社福館何時才能時用，桃園市政府新工處表示，力拼開學前啟用1樓幼兒園。圖／義民里辦公室提供。
平鎮區義民里長吳尚融接到里民詢問義民社福館何時才能時用，桃園市政府新工處表示，力拼開學前啟用1樓幼兒園。圖／義民里辦公室提供。

桃園市平鎮區「義民社福館」預計去年7月完工，但因為天候及疫情因素，以及因應各樓層的需求，後續又辦理了2次的變更設計，義民里長吳尚融接到許多里民詢問何時能夠啟用；新建工程處表示，力拼開學前啟用1樓的公立幼兒園

義民社福館斥資3億元，為地上6層，地下1層建物。規劃1樓為教育局開設公立幼兒園，3、4樓分別為公托中心及女兒館，由社會局轄管；2樓為民政局轄管的市民活動中心；5、6樓的圖書館分館及地下1樓停車場，則為桃園市政府圖書館轄管。

新建工程處表示，因為天候及疫情因素延宕完工，以及各層的主管機關不同，需求也不同，在蒐集各使用局處意見後又辦理了2次的變更設計，廠商也有申請工期展延，目前已進入竣工階段，也已經辦理使照申請，目前正進入消防檢查階段。

新建工程處說，消防檢查因機電設備問題，沒有通過第一次的檢驗，目前廠商正在全力改善，改善完成後會再和消防局安排複勘的時間，力拼能在下學期開學前，能先啟用1樓的公立幼兒園。

社會局表示，公托中心目前進入招標階段，待點交之後進場裝修。而原定4樓的女兒館，市長張善政上任後已更名為「桃園市婦幼館」，未來會規劃服務南桃園的市民，提供婦幼諮詢及服務，目前也已公開招標營運團隊，2座場館最快下半年度能夠啟用。

民政局表示，里民活動中心待完工點交完畢後，立即就可以提供給鄰近的市民使用。而其餘圖書館及地下停車場的部分，還待桃園市政府圖書館規劃後公布。

義民里長吳尚融表示，義民社福館為多功能的場館，將可提供鄰近地區老少皆宜的活動空間及托育需求，已有許多里民反應，希望能盡快完工啟用。

桃園 圖書館 幼兒園

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