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文青必備收藏 竹縣文化局推出新埔鎮手繪歷史地圖

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
楊文科手持新埔手繪歷史地圖亮相，歡迎民眾2月10日到新埔賞花燈、拿地圖。圖／竹縣府提供
楊文科手持新埔手繪歷史地圖亮相，歡迎民眾2月10日到新埔賞花燈、拿地圖。圖／竹縣府提供

新竹文化局推出「在意新埔」手繪歷史地圖，將新埔鎮的「三街六巷九宗祠」，透過手繪地圖呈現在紙上，不僅能看出新埔的地形、行政區域，還能從中了解客家聚落的風水，同時文化局還利用在地元素製作洋傘、口罩，滿滿文青風讓人忍不住想入手收藏，還能認識新埔鎮的歷史與古蹟。

文化局表示，這次推出的「在意新埔」手繪地圖是由「貳本規劃」建築師徐佳鴻舉辦歷史地圖工作坊，仔細蒐集地方居民的生活故事，結合知名山林插畫家沈恩民以鳥瞰視角繪製出新埔的自然里山風光與歷史街巷地景。

手繪地圖中網羅新埔鎮內的各文資點、重要建築、地標，完整呈現新埔傳統聚落背靠山丘、面臨平原、2溪匯聚環繞的優越地理形勢，文化局更指出，從這張地圖可一窺客家人觀念中最理想的「屋場」，即風水布局。

新埔手繪歷史地圖將在2月10日新埔鎮中正路舉辦的新埔花燈燈會活動上免費發送，限量200份，除了手繪地圖，文化局也運用在地元素精心設計出洋傘、口罩、地圖等實用旅遊小物。

文化局指出，旅遊小物上也印製著新埔鎮的街道圖，街道圖是淡江大學建築系畢業生黃左安的作品，他將新埔長達2公里街區房舍都鉅細靡遺的描繪出來，搭配的故事小冊也圖文並茂介紹新埔鎮的歷史、古蹟歷建、返鄉青年，提供民眾深入認識新埔的一個視窗。

縣長楊文科表示，新埔鎮有三街六巷九宗祠，文化資產豐富，縣府爭取客委會支持，修復多棟建築的修復，最後一處未修復的朱氏家廟也獲得文化部再造歷史現場專案計畫補助，即將於今年進行修復工程，新埔文化資產重心，已從修復逐漸轉型為活化營運。

文化局長李安妤表示，今年將接續辦理舊新埔鎮公所行政建築區規畫設計與新埔朱氏家廟工程，要讓更多人了解新埔鎮文化資產的珍貴。

搶不到限量紙本新埔手繪歷史地圖也別灰心，文化局提供電子版供有興趣的民眾閱覽，https://drive.google.com/file/d/1MNNhUKSIQMHarZ82xzbNKrAeb2-v5idZ/view?usp=sharing，想了解新埔花燈「2023年新竹縣花燈迎天穿喜迎兔年來」相關資訊也可上新竹縣政府活動官網http://2023hsinchuytc.tw/index.html查詢。

文化局 手繪 文化資產 新竹 楊文科

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