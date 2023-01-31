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台61線苗栗段高架化有譜 香山至後龍段預計6年完成

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
台61線西濱快速道路目前23個路口尚未高架化，其中，苗栗縣就佔了12個，因交通事故頻傳，地方積極爭取高架化。記者吳傑沐／攝影
台61線西濱快速道路目前23個路口尚未高架化，其中，苗栗縣就佔了12個，因交通事故頻傳，地方積極爭取高架化。記者吳傑沐／攝影

行政院新舊內閣今天上午交接，苗栗縣立委陳超明稍早在臉書發文指出，行政院已核定台61線西濱公路苗栗段高架化；陳超明表示，蘇院長在卸任前核定台61線西濱公路高架化，並將以專案方式進行，總經費為277.82億元，其中，香山至後龍段經費約180億元，整體工程預計6年完成。

陳超明指出，台61線西濱快速道路目前23個路口尚未高架化，其中，苗栗縣就佔了12個，因此，他數度與交通部爭取加速高架化進程，並在院會總質詢時，多次當面向行政院長蘇貞昌爭取。他說，行政院在109年核定新竹鳳鼻至香山高架化，110年核定苗栗香山至後龍高架化，新竹市與苗栗縣為鄰近的共同生活圈，該兩段高架化必須同時進行且以專案處理，並在111年11月8日院會總質詢時，獲得蘇院長同意。

陳超明臉書也指出，苗栗縣長鍾東錦在參選時、就職後，也不斷向他提到，這項重大建設對苗栗的重要性，務必要爭取到位。鍾就任後，也不斷督促縣府同仁向交通部爭取，縣府也一定會全力配合。終於在開工的第二天，傳出好消息，鄉親期待超過20年的重要交通建設終於邁進一大步，西濱高架化完成後，苗栗的交通更完整，一定能迎來更好的發展。

陳超明指出，他在院會總質詢時，曾多次當面向行政院長蘇貞昌爭取台61線苗栗段高架化建設。圖／翻攝陳超明臉書
陳超明指出，他在院會總質詢時，曾多次當面向行政院長蘇貞昌爭取台61線苗栗段高架化建設。圖／翻攝陳超明臉書

行政院 陳超明

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