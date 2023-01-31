台61線苗栗段高架化有譜 香山至後龍段預計6年完成

行政院新舊內閣今天上午交接，苗栗縣立委陳超明稍早在臉書發文指出，行政院已核定台61線西濱公路苗栗段高架化；陳超明表示，蘇院長在卸任前核定台61線西濱公路高架化，並將以專案方式進行，總經費為277.82億元，其中，香山至後龍段經費約180億元，整體工程預計6年完成。

陳超明指出，台61線西濱快速道路目前23個路口尚未高架化，其中，苗栗縣就佔了12個，因此，他數度與交通部爭取加速高架化進程，並在院會總質詢時，多次當面向行政院長蘇貞昌爭取。他說，行政院在109年核定新竹鳳鼻至香山高架化，110年核定苗栗香山至後龍高架化，新竹市與苗栗縣為鄰近的共同生活圈，該兩段高架化必須同時進行且以專案處理，並在111年11月8日院會總質詢時，獲得蘇院長同意。