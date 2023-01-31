提升交通品質 新竹市府3月1日擴大彈性上下班時間

為解決竹科上下班時間車潮擁塞，近期台積電發布將試辦彈性分流上下班制，新竹市長高虹安努力解決交通問題也跟進，今宣布3月1日起市府實施彈性上下班時間調整為1小時、星期五及補班日彈性上班時間擴大為1.5小時，希望適度分流上下班車潮舒緩大新竹塞車問題，並積極向企業推廣，公私協力共同打造友善交通環境。

人事處表示，市府將調整彈性上下班時間，並檢討修正「新竹市政府實施感應卡差勤系統出勤管理要點」，自3月1日起，府本部員工彈性上班時間由現行半小時調整為1小時，彈性時間與鄰近新竹縣政府齊平，星期五及補班日的星期六彈性上班擴大為1.5小時，等於星期五及補班日最快4點半即可下班。至於為民服務單位、府外機關學校，在維持服務及教學品質前提下，由各該機關學校首長調整。

市府說明，為解決竹科上下班時間車潮擁塞，近期台積電發布將試辦彈性分流上下班制，上班分7點半、8點半、9點半3個時段，工作滿8小時，最快下午4點半即可下班，最快將於2月起試辦，若成效佳最快半年後全面實施，勞工工時將更有彈性，也希望達到分流上下班的效果，解決竹科塞車問題。

市府指出，過去勞工上班時間比較僵化，有些父母因接送小孩常提早到公司，卻還是得一樣待到規定時間才能下班，實施彈性上下班制度可更加保障勞工權益，也能適度分流新竹市上下班車流，從「時間分流」的概念來舒緩大新竹塞車問題，因此市府也跟進台積電彈性分流上下班制。

市府表示，過去提到新竹塞車問題總是從新闢更多的道路的角度來思考，滿足用路人需求，但新闢道路曠日費時，對於新竹交通緩不濟急，其實大多數時間新竹是不塞車的，若能把車流分流到不同時段，預期將有舒緩塞車的效益，未來市府將極力向企業推廣彈性上下班的制度，公私協力一起打造友善的勞動及交通環境，盼與企業一起攜手解決新竹交通的問題，讓新竹市民有更高品質的生活。