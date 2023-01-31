竹東2網球場趕工整修 將全面鋪設新鋪面作為全中運賽場

竹東鎮立及中正兩座網球場將作為今年新竹縣全中運的網球項目比賽場地，但就怕趕不上資格賽舉行，鎮公所下令過年提早開工整修，要趕在2月底前完工，希望將2座超過30年的老球場全面換新，不僅能符合比賽標準，未來還能提供民眾舒適的運動空間。

鎮公所表示，竹東鎮立網球場及中正網球場都位於林森路上，早在1991年就已興建啟用，至今超過30年，2座網球場都分別設有300席觀眾席，不過因設施老舊，因此藉此次全中運將全面整修，希望能以新球場之姿重新服務鎮民。

因全中運將在今年4月22日開場，此前還要舉辦一系列測試賽、資格賽，為趕上比賽進行，鎮公所過年期間要求廠商提前開工，希望在2月底完成整修工程，除了將球場鋪面全面更新，還要改善照明設備、觀眾席及周邊圍網。

2座球場共有10面場地，原本使用富麗克材質鋪設，因年久失修，將全面翻新，鎮立網球場將採用彈性壓克力舖面，中正網球場更將鋪設人工草毯，可以滿足不同比賽需求，未來網球愛好者也可選擇適合的場地進行租用，訓練球技。

鎮長郭遠彰表示，工程在過年期間提前收假開工，除了要求施工品質，也要求廠商以人員安全為第一，已向施工廠商務必在2月底前完工，以利後續舉辦測試賽及資格賽，希望讓全國性的網球運動盛事在竹東風光開賽，重振地方網球運動風氣。