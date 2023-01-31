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深化「藍白合」？ 盧秀燕邀高虹安加入中台灣治理平台

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
新竹市長高虹安加入盧秀燕成立的中台灣治理平台，外界解讀深化「藍白合」。圖／聯合報系照片
新竹市長高虹安加入盧秀燕成立的中台灣治理平台，外界解讀深化「藍白合」。圖／聯合報系照片

台中巿長盧秀燕2019年推動的「中台灣區域治理平台」，新春期間，盧秀燕邀新竹市長高虹安加入平台，高已同意「7+1」外界解讀是加深「藍白合」。研考會主委劉彥澧表示，盧市長不是從政治解讀，她也邀請嘉義縣長翁章梁，但翁婉拒。

「中台灣區域治理平台」從前市長林佳龍成立時是中彰投苗4縣市，盧秀燕上任後合縱連橫，從嘉義市到新竹縣共7縣市。

盧秀燕第二任，擴大邀請，新竹巿長高虹安首肯加盟中台灣區域治理平台。另無黨籍的苗栗縣長鍾東錦也同意繼續。

針對高虹安加入，外界解讀此舉意味「藍白合」，在縣巿長選戰後持續深化，是否進一步合作到總統大選，政壇關注。

台中市政府研考會主委劉彥澧今天在市政會議後受訪，他表示，市長盧秀燕主要考量是中台灣8縣市治理經驗交流與分享，必要時共同合作，不是作政治考量。

「中台灣區域治理平台」合計人口數高達690萬人，土地面積占全國1/3，以往針對空汙環保、經濟發展、交通建設、觀光旅遊、農產行銷、衛生安全等議題擴大合作。

盧秀燕

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