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桃園燈會明起展開 交通管制停車資訊一次看

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2023桃園燈會明起至2月12日在楊梅富岡登場，活動停車資訊報你知。圖／楊梅警分局提供
2023桃園燈會明起至2月12日在楊梅富岡登場，活動停車資訊報你知。圖／楊梅警分局提供

2023桃園燈會明起至2月12日在楊梅富岡登場，今晚即將試點燈，預期將有大量遊客湧入，楊梅警分局配合市府規畫相關交通管制勤務，在4個燈區有接駁車或停車指引，提醒民眾配合注意。

今年燈會展區範圍包含楊梅區富岡運動公園、伯公岡公園、民生池埤塘、富岡火車站及周邊街區，由主燈、傳統燈、藝術燈及融入客家、鐵道、茶葉等在地意象燈組布置而成。

活動期間自行開車的民眾可於民富路三段右轉信義街直行接新明街前往富岡集義祠停車場停放車輛，或前往中國科技大學停車場停車後再搭乘接駁車進入會場。

楊梅警分局說，另機車楊梅富豐北路272巷路邊停放，而在燈會開展期間，原開放砂石車行駛路線富豐北路也將管制砂石車進入，提醒各砂石車駕駛在民生街與民有路口即應改道左轉民有路二段，右轉員本路再右轉民富路三段避開富豐北路管制路段，提醒遊客切勿違規停車或並排停車而影響車輛通行及交通安全。

楊梅警分局長張仁傑表示，往年桃園燈會都有相當多的人潮，為求活動期間能順利圓滿，警方執勤人員結合義交落實各項交通疏導管制與為民服務工作。

2023桃園燈會明起至2月12日在楊梅富岡登場，交通管制要注意。圖／楊梅警分局提供
2023桃園燈會明起至2月12日在楊梅富岡登場，交通管制要注意。圖／楊梅警分局提供

燈會 砂石 桃園

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