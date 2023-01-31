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推動危老重建 桃園建管處：即起簡化審查程序

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市建管處表示，為提升建築安全，將簡化危老建築物的重建審查程序。本報資料照
桃園市建管處表示，為提升建築安全，將簡化危老建築物的重建審查程序。本報資料照

桃園市屋齡超過30年的建築物約有30萬棟，全市平均屋齡27歲。桃園市建築管理處今天表示，雖然桃園在六都中老屋數量較少，屋齡相對年輕，但新市府為提升建築安全，除持續推動老舊建築物的免費初評，也將簡化危老建築物的重建審查程序。

建管處長邱英哲表示，以往危老重建的申請案件，都須召開預審會議加以審查各項容積獎勵的項目及額度，例如時程獎勵、規模獎勵、耐震獎勵、綠建築、智慧建築、無障礙環境等獎勵，但這些容積獎勵的項目、額度其實都已經明定在「都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法」中。

邱英哲表示，為簡化審議流程，即日起這些容積獎勵項目和額度，均不必再召開預審會議審查，以加速建照的審查效率；不過因危老重建可以爭取放寬建築物的高度，可能對外部環境會產生影響，所以若危老重建基地有意放寬建築高度，仍須提到預審會議由委員審查。

邱英哲表示，桃園目前危老重建申請案有148件，另有2553棟老舊建築物申請免費的耐震初評，今年新市府將持續提供免費服務。

邱英哲說，耐震初評如同身體健康檢查，檢查結果只有申請人知道，是自己房子健康狀況的參考，呼籲屋齡30年以上的老舊建築物都能來申請，有任何危老重建的問題，也可以向建管處洽詢。

綠建築 桃園 老屋

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