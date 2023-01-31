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桃園捷運綠線G10站2月2日調整 中正路段施工圍籬
桃園市捷工局今天表示，為配合桃園捷運綠線G10車站（桃園區大興西路、中正路口）開挖順序調整，2月2日起，中正路從大興西路至同德五街路段施工圍籬移設至道路中央作業，施工期間仍維持南北雙向各兩個車道通行。
捷工局表示，為避免車流量尖峰造成道路壅塞，調整上述路段後建議行經桃園區中正路或大興西路者，提前改道慈文路、南平路、莊敬路；要往蘆竹區中正北路方向行駛者，建議改道富國路、南青路。施工期間不便之處請市民朋友共同配合體諒，施工團隊將秉持最小施工範圍，最短施工期程的目標，盡早完成工程施作。最新的交維資訊，請上桃園市政府捷運工程局官方網站查詢https://reurl.cc/QWkZ90。
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