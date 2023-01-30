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民進黨要求張善政普發現金 藍批雙標「恐債留子孫」
中央政府超額稅收，桃園市預估可分配到50億，桃園市議會民進黨團今要求市長張善政應普發3000元。市府則回應，前市長鄭文燦任內幾乎每年都獲得超額稅收的補助，民進黨為何不要求普發。國民黨團也回應，普發沒有法源，恐將債留子孫。
黨團總召梁為超表示，前年7月疫情嚴重之際，國民黨團曾提出臨時動議要求鄭文燦普發現金，民進黨團當場反對，市府也不予理會，民進黨現在淪為在野，馬上轉變立場，要求市府普發現金，民進黨根本就是雙標政黨。
黨團執行長徐玉樹表示，當初他提議普發5000元，民進黨反對的理由是發現金不負責任，現在要求普發現金，就是打臉自己。超徵稅收目前市府已規劃用在1280月票、市區公車20km免費，老人禮金加碼，等社福政策，就是苦民所苦的表現。
黨團副召集人徐其萬則指出，行政院普發現金，前提是有賸餘款，並定有「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，但地方不僅沒有法源，市府目前還有328億元負債，普發現金反而債留子孫。
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