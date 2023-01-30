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春節連假冷報復性消費 桃園百貨購物業績爆增逾5成

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市百貨、購物中心春節10天連假業績亮麗，人潮爆增，營業平均成長5、6成。記者曾增勳／翻攝
桃園市百貨、購物中心春節10天連假業績亮麗，人潮爆增，營業平均成長5、6成。記者曾增勳／翻攝

春節10天連假結束，桃園市百貨、中壢SOGO百貨、大江及台茂購物中心春節銷售業績亮麗，相較去年春節同期，平均成長5、6成，桃園百貨、購物中心業者今天下午表示，今年春節連假天數多，疫情解封，又遇寒流，逛街購物人潮買氣爆增，帶動好業績。

今年春節假期史上最長，適逢疫情解封，人潮出籠爆發，帶動消費買氣，中壢大江購物中心春節營業額，較去年同期成長超過60%，天氣冷，厚重衣物、禦寒家電用品成長一倍，桃園台茂購物中心業績較去年同期增加6成，服飾業績成長最高。

桃園遠東百貨公司也是服飾帶動買氣激增，春節假期業績較去年同期成長逾5成，中壢SOGO百貨公司服飾彩妝、餐飲、家電買氣升溫，在刷卡回饋禮下業績大增，整體業績成長5成，遠百主管分析是疫情解封下，人潮走出戶外，加上天氣寒流，促使業績大幅成長。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，疫情解封下，今年春節百貨、購物商場整體買氣明顯回歸，在春節假期低溫寒冷下，以店為例，在女裝、各類服飾、餐飲帶動營業成長下，各業種皆成長5、6成，厚重衣物、靴類及禦寒家電銷售成長超過100%，餐飲業種整體成長超過6成，衝高業績。

業績 春節

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