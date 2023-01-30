民進黨要求桃園普發現金 市府：鄭文燦任內怎不說

中央超徵稅收，桃園預估可分配50億，桃園市議會民進黨團今天要求桃園市政府普發3000元。市府下午回應，前市長鄭文燦任內幾乎年年獲得中央超收稅款補助，去年更獲近30億元，民進黨團從未主張普發，現任市長張善政上任後，民進黨卻態度大轉彎，形同政治操作。

市府新聞處長羅楚東表示，這次中央超徵稅收對桃園市的配額，市府團隊在精細財政考量下，將挹注於1280月票、市區公車20公里免費、老人三節禮金提升、國中小營養午餐免費、幼兒園大班助學金與肺癌篩檢等，這些政策都已陸續施行或即將上路。

羅楚東表示，桃園從2015年到去年11月底近8年，總共上繳中央1兆5618億元稅款，同時期台南上繳中央稅款9146億元，桃園比台南多繳6472億元稅款，但是從2015年到去年桃園所分配的統籌分配稅款及一般性補助款，竟然比台南市短少677.57億元，是六都當中最低，相信民進黨團也無法接受。

羅楚東強調，過去8年桃園由民進黨執政，民進黨團理應可以提出更有建設性的提議，也應能理解張市長優先著手的幾項政策都是桃園的痛點，但卻選擇以普發現金這種最簡單的口號政治操作，令人遺憾。

對於民進黨團要求比照新竹縣竹北市普發現金，市府財政局長歐美鐶表示，竹北市訂有「新竹縣竹北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發放民生紓困金自治條例」，且市庫有近50億元結餘，桃園則無法源依據，尤其桃園不含自償性債務還有近330億元負債，也無歲計賸餘可運用，實在不宜編列預算普發現金，否則將加重後代子孫的負債。