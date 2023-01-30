臉書粉專PO「市長室大繁盛」 竹市府發言人這樣解釋

新竹市府發言人施淑婷去年12月底在臉書粉專PO文寫上「工作興隆、議程繁華、市長室大繁盛」，並附上在市府市長室內工作照，今遭網友發文質疑用字的精確度，也稱「大繁盛」是啥？對此，施淑婷稍早回應，指大繁盛來自於日語，蘊含對市政茁壯的期盼，非常感謝網友的討論與祝福。

有網友將施淑婷去年底這則臉書粉專PO文截圖，認為該文完全看不懂，「繁華」是這樣用的嗎？也有網友留言「議程繁華是怎個情形？感覺好像是在金錢豹酒店裡面開會的樣子。」

施淑婷回應，謝謝網友的熱情關心，一則俏皮的小動態也能收穫那麼多關注真是始料未及。她要告訴大家，大繁盛來自於日語，蘊含對市政茁壯的期盼，非常感謝網友的討論與祝福。

現在這個社群時代，用一些輕鬆、幽默的方式發文，特別是和製漢語的使用，初衷是期盼帶給受眾不一樣的感受，現在看來有獲得些許成功。希望大家抱持愉快的心情繼續關注她的粉專，她會努力讓無聊的政治日常變得有趣，讓更多人一起來關注政治。也希望大家一起關心各地方政府及中央政府，一起讓台灣更好，謝謝。