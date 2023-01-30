快訊

哭哭...台積電大漲40元 逾3萬小股東年前下車「虧大了」

日本機場本月第2起「炸彈恐嚇」 全日空2航班臨時取消

陳建仁四大原則組閣 完整新內閣名單公布

臉書粉專PO「市長室大繁盛」 竹市府發言人這樣解釋

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府發言人施淑婷去年12月底在臉書粉專PO文寫上「工作興隆、議程繁華、市長室大繁盛」，並附上在市府市長室內工作照。記者王駿杰／翻攝自施淑婷臉書粉專
新竹市府發言人施淑婷去年12月底在臉書粉專PO文寫上「工作興隆、議程繁華、市長室大繁盛」，並附上在市府市長室內工作照。記者王駿杰／翻攝自施淑婷臉書粉專

新竹市府發言人施淑婷去年12月底在臉書粉專PO文寫上「工作興隆、議程繁華、市長室大繁盛」，並附上在市府市長室內工作照，今遭網友發文質疑用字的精確度，也稱「大繁盛」是啥？對此，施淑婷稍早回應，指大繁盛來自於日語，蘊含對市政茁壯的期盼，非常感謝網友的討論與祝福。

有網友將施淑婷去年底這則臉書粉專PO文截圖，認為該文完全看不懂，「繁華」是這樣用的嗎？也有網友留言「議程繁華是怎個情形？感覺好像是在金錢豹酒店裡面開會的樣子。」

施淑婷回應，謝謝網友的熱情關心，一則俏皮的小動態也能收穫那麼多關注真是始料未及。她要告訴大家，大繁盛來自於日語，蘊含對市政茁壯的期盼，非常感謝網友的討論與祝福。

現在這個社群時代，用一些輕鬆、幽默的方式發文，特別是和製漢語的使用，初衷是期盼帶給受眾不一樣的感受，現在看來有獲得些許成功。希望大家抱持愉快的心情繼續關注她的粉專，她會努力讓無聊的政治日常變得有趣，讓更多人一起來關注政治。也希望大家一起關心各地方政府及中央政府，一起讓台灣更好，謝謝。

新竹

延伸閱讀

新竹巿行政處長爆婚外情今道歉提辭呈 高虹安火速批准

林靜儀批高虹安收割消防員超勤政績 竹市府嚴正澄清

新竹棒球場估驗進度遭疑？竹市府發言人今秀工程估驗表

遭質疑灌水棒球場工程付款費 竹市府：人員誤刊訊息

相關新聞

臉書粉專PO「市長室大繁盛」 竹市府發言人這樣解釋

新竹市府發言人施淑婷去年12月底在臉書粉專PO文寫上「工作興隆、議程繁華、市長室大繁盛」，並附上在市府市長室內工作照，今...

竹東鐵道親子公園不合格封閉 家長無視封鎖線帶孩子硬闖

新竹竹東民眾過年期間目擊有多位家長帶著孩子，無視公園內的遊樂器具已經拉起封鎖線仍闖入遊玩，被民眾Po網質疑是不良示範，更...

桃園民進黨團討「開工紅包」 要求張善政普發3000元

中央超徵稅收，桃園預估可分配50億，桃園市議會民進黨團今天開記者會，要求市長張善政將中央分配的50億，加上桃園去年度留下...

桃市府開工 張善政要扭轉桃園觀光沙漠惡名

適逢開工上班日，桃園市長張善政今日出席市府及市議會的新春團拜，致詞時表示，今年市政推動將面臨更多挑戰，像是要扭轉桃園「觀...

苗栗縣長鍾東錦新春上香祈福 念茲在茲推動重大建設

新春上班第一天，苗栗縣長鍾東錦今天率同縣府團隊到苗栗市玉清宮和天雲廟參拜祈福，祈求眾神明庇佑，表示將邀集立委及前縣長徐耀...

影／苗栗「火旁龍」25年 縣市長同框期許一代接一代

苗栗𪹚龍今年邁入第25年，縣長鍾東錦、苗栗市長邱鎮軍今天同框，期許客委會、縣政府、市公所等單位手牽手，一代接一代，傳承...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。