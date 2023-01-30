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推新竹縣市合作 高虹安：優先解決垃圾問題

中央社／ 新竹市30日電

春節連假結束，今天是開工首日，新竹市長高虹安前往新竹市議會團拜時表示，針對新竹縣市未來合作方向，將優先解決垃圾清運、底渣去化等議題，解決竹縣市雙方長年困擾問題。

高虹安上午帶領新竹市副市長蔡麗清、新竹市政府秘書長張治祥及局處長前往新竹市議會拜會議長許修睿等人。會中多名市議員出席，雙方互道恭喜並祝賀新年快樂。

高虹安會後接受媒體聯訪指出，有關新竹縣市未來合作方向，昨天已成立專案工作群組，由竹縣市府秘書長作為窗口，會盡快在2週內安排進行首次新竹縣市整合溝通平台會議，優先討論垃圾清運、底渣去化等議題。

針對交通問題部分，高虹安表示，在都市計畫與人口大量移入等趨勢下，都可能是造成竹市交通堵塞的問題之一，例如園區主要通道介壽路等，過去在都市計畫審議時未做替代道路規劃，如今介壽路附近又有新建案，勢必又要增加人口，將帶來交通衝擊。

高虹安說，竹縣市若能規劃設立進入園區的替代道路，即能稍微緩解、分散車流，她會全力支持、實行計畫。若議題討論過程順利就會在第一次會議簽署縣市合作備忘錄，開始解決新竹縣市雙方長久困擾的問題。

高虹安 替代道路

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