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竹東鐵道親子公園不合格封閉 家長無視封鎖線帶孩子硬闖
新竹竹東民眾過年期間目擊有多位家長帶著孩子，無視公園內的遊樂器具已經拉起封鎖線仍闖入遊玩，被民眾Po網質疑是不良示範，更有民眾留言萬一受傷了是不是要再找政府國賠，希望家長們發揮公德心，不過也有民眾不解公園為何要拉起封鎖線，希望有關單位解決。
據居民表示，事發位於竹東鐵道親子公園，公園內的兒童遊具全被纏上一圈又一圈的黃色封鎖線，在公園設施周邊也用封鎖線圍起，禁止民眾進入使用，不過過年期間仍被居民目擊有家長帶著孩子入內遊玩，甚至直接躺在遊具上睡午覺。
竹東鎮公所表示，竹東鐵道親子公園目前的確是封鎖狀態，因公園檢驗尚未合格，因此新竹縣府已經在今年1月1日起要求鎮內未合格的公園必須全數封閉或待拆除，希望民眾配合，暫時不要使用被封閉的公園遊具設施。
據了解，竹東鎮內12處公園就有11處檢驗不合格，包含熱門的台泥親子公園、二重親子公園等，僅唯一一處至善公園合格，目前照常對外開放，其餘不合格的公園遊具都已經封閉，現場也貼起告示，禁止民眾利用。
鎮公所說明，目前封閉兒童遊具的公園包括，鐵道親子公園、文林大公園、二重親子公園、台鐵橋下公園、台泥公園、信義公園、中正公園、新正公園、大同來寮廣場、富貴公園及惠安公園等11處。
鎮公所指出，目前仍必須依照中央規定，在1月24日前完成備查或拆除作業，公所立場是希望透過更新公園遊具設施的方式，讓公園遊具符合標準，就能重新對民眾開放，不過相關經費需求龐大，鎮公所持續與縣府研議解決辦法。
有網友還指出曾目擊台泥公園有家長放任孩童攀爬加註警語的地方，導致設施損壞「很無語」，更不滿有些民眾甚至在公園有護欄的地方，還是要把機車騎進去，導致公園鋪面毀損，無奈地方鎮民都不好好維護公共設施，更嘲「受傷、損壞再來找政府賠」。
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