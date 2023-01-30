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桃園民進黨團討「開工紅包」 要求張善政普發3000元

聯合報／ 記者陳右豪朱冠諭／桃園即時報導
桃園市議會民進黨團今天開記者會，要求市長張善政將中央分配的50億，加上桃園去年度留下的17億結餘款共67億元，通通普發市民每人3000元。記者陳右豪／攝影
桃園市議會民進黨團今天開記者會，要求市長張善政將中央分配的50億，加上桃園去年度留下的17億結餘款共67億元，通通普發市民每人3000元。記者陳右豪／攝影

中央超徵稅收，桃園預估可分配50億，桃園市議會民進黨團今天開記者會，要求市長張善政將中央分配的50億，加上桃園去年度留下的17億結餘款共67億元，通通普發市民每人3000元。張善政回應，謝謝民進黨團建議，待中央的統籌分配款下來後，市府會好好運用，請市民放心。

財政部去年稅收超徵約4500億元，依財政收支劃分法估算，桃園約可分配50億元，市府預計將此筆預算用於免費國中小營養午餐、提高老人三節禮金和補貼幼兒園雜費等社會福利政見。

「直接用於福利政見，根本是便宜行事，」民進黨團總召呂林小鳳表示，桃園人口目前約227萬人，每人普發3000元，預計需67億，這次中央分配超徵稅收，桃園預估可分配50億元，加上市府去年超徵稅收餘額仍約17億，這些預算都尚未編列到112年度預算書；民進黨團會在議會正式提案，希望市府提前研擬辦法，在3月定期大會前趁早發放。

黨團副總召張肇良表示，新竹縣竹北市日前普發紓困金6000元，不分年齡、不排富，每一位市民都能雨露均霑，讓所有人經濟獲得紓困，而前市長鄭文燦8年執政期間，市府負債六都最低，張善政也應該比照竹北發放紓困金，讓每位市民享有回饋。

副總召林志強也說，張善政上任只加發老人津貼、國中小營養午餐等基本民生政策，桃園有227萬人，應該要一視同仁，照顧所有市民，張要實現選舉政見，應另闢財源而非直接使用超徵稅收。

桃園 民進黨 張善政

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