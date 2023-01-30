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苗栗縣長鍾東錦新春上香祈福 念茲在茲推動重大建設

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
新春上班第一天，苗栗縣長鍾東錦（前排左二）率同縣府團隊，到苗栗市天雲廟參拜祈福。圖／苗栗縣政府提供
新春上班第一天，苗栗縣長鍾東錦（前排左二）率同縣府團隊，到苗栗市天雲廟參拜祈福。圖／苗栗縣政府提供

新春上班第一天，苗栗縣長鍾東錦今天率同縣府團隊到苗栗市玉清宮和天雲廟參拜祈福，祈求眾神明庇佑，表示將邀集立委及前縣長徐耀昌向中央爭取縣警察局遷建等重大建設案核定，並逐一兌現選舉政見。

鍾東錦、副縣長鄧桂菊、秘書長陳斌山及局處主管，一早到玉清宮、天雲廟，天雲廟主任委員胡志佳、玉清宮董事長魏俊傑等人陪同參拜，獻花、獻果、獻財帛，行三跪九叩最敬禮，祈求國泰民安、風調雨順，及縣民善信家家廸吉、戶戶平安、有求必應。

鍾東錦指出，他將邀請立委徐志榮、陳超明，以徐耀昌一起向中央請求盡快核定，推動警察局遷建、國道1號增設造橋交流道等案，並且持續爭取營建署規畫台62線改善等相關計畫，因應泰安溫泉區的遊客人潮，提升交通安全。

至於有關的社會福利方面，鍾東錦強調縣府將按照選舉政見逐一實現，並請社會處等相關單位，擬定法條送議會審議通過，讓福利政策依法有據，為縣民謀取最大福祉。

新春上班第一天，苗栗縣長鍾東錦（前排左三）率同縣府團隊，到苗栗市玉清宮參拜祈福。圖／苗栗縣政府提供
新春上班第一天，苗栗縣長鍾東錦（前排左三）率同縣府團隊，到苗栗市玉清宮參拜祈福。圖／苗栗縣政府提供

鍾東錦

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