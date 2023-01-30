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桃市府開工 張善政要扭轉桃園觀光沙漠惡名

聯合報／ 記者陳右豪朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今出席市府及市議會的新春團拜，致詞時表示，今年要扭轉桃園「觀光沙漠」的惡名，捷運如期通車，以及兼顧公共工程品質。記者陳右豪／攝影
桃園市長張善政今出席市府及市議會的新春團拜，致詞時表示，今年要扭轉桃園「觀光沙漠」的惡名，捷運如期通車，以及兼顧公共工程品質。記者陳右豪／攝影

適逢開工上班日，桃園市長張善政今日出席市府及市議會的新春團拜，致詞時表示，今年市政推動將面臨更多挑戰，像是要扭轉桃園「觀光沙漠」的惡名，捷運如期通車，以及兼顧公共工程品質。

張善政說，感謝桃園市議會於去年底通過總預算，讓選前的政見都能夠在今年兌現，像是推動國中小學的營養午餐免費，5歲幼兒免學費及老人三節禮金加碼，讓市府的施政讓市民有感。

張善政表示，桃園無論在人口、經濟以及市容及各項公共建設都在不斷發展，在年假期間，許多觀光地區也湧入大量人車，桃園市一座充滿潛力的城市，也特別感謝犧牲假期，堅守崗位的值勤同仁。

張善政也勉勵市府團隊，「靜止止水，動如兔」，在新的一年在各自的崗位上能夠更加努力，面對挑戰，持續推動桃園的交通、觀光、農業、產業各項發展，讓城市更往前邁進。

議長邱奕勝則表示，感謝市府團隊努力，對這次議會所提出來的國中小學的營養午餐免費，5歲幼兒免學費及老人三節禮金加碼等政策，都能夠兌現，在市長張善政的領導之下，希望桃園市的建設能夠更好。

張善政 桃園 觀光

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