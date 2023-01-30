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桃園燈會搶先看 全台最巨型富兔主燈明晚點燈秀

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園燈會明晚點燈，富岡車站燈紅燈籠高掛、金兔閃爍，吸引民眾拍照打卡。記者曾增勳／攝影
桃園燈會明晚點燈，富岡車站燈紅燈籠高掛、金兔閃爍，吸引民眾拍照打卡。記者曾增勳／攝影

2023桃園燈會將在楊梅區富岡小鎮登場，「FUTU未來兔」主燈完成裝置、富岡車站大紅燈籠高掛，兔子意象色彩閃爍，吸引民眾提前欣賞，市府觀旅局今天表示，桃園燈會明晚在富岡點燈，展期自2月1日到12日，富兔（FUTU）主燈超過4層樓高、重達30噸，全台第一巨型機器「兔」隨音樂擺動最具特色。

今年桃園燈會在富岡，迎接農曆生肖兔年，市府以遊樂園概念打造，富兔（FUTU）燈會分為4大展區，包括富岡運動公園的主燈區、伯公岡公園的傳統燈區、民生池埤塘的水域燈區、富岡火車站的迎賓燈區，製作40組特色燈組展示，十分可觀。

目前富兔主燈、傳統燈區的紅燈籠金兔意象、伯公傳統燈區完成裝置，連日不少老少民眾親子、情侶前往拍照打卡，劉姓阿公帶著孫女拍照、他說，兔子可愛、動作靈活，燈區呈現科技、傳統特色，很期待燈會展開。

市府觀旅局表示，今年桃園燈會打出靈動雙眸富兔（FUTU）主燈秀，「FUTU未來兔」高達14公尺、超過4層樓高，重達30噸，是全台第一的巨型機器「兔」，機翼手臂為動態結構，可隨音樂擺動，眼部使用LED顯示螢幕，隨燈光秀展演產生豐富表情，主燈台3層如日本女兒節人偶台，每層站立特色小兔子，小兔子會跟著主燈一起展演「慶典」「豐收」和「未來」3個劇目，每晚6時起整點、半點都會有一次主燈展演秀。

桃園燈會展期自2月1日至12日，平日每晚6時至9時30分、假日每晚6時至10時亮燈，燈會展區融入客家、鐵道、茶葉在地意象布置，主燈區「時空列車」小火車讓小朋友搭乘，「大三元」「喜八啦」互動燈組讓民眾試試新年手氣，還有多組客家、鐵道、茶葉意象的客家燈組各具特色。

為提供兔年燈會提燈樂趣，主辦單位在2月1日、4日、5日、11日、12日的下午5時，在富岡運動公園籃球場及伯公岡公園天幕球場，發放兔年小提燈，歡迎大家搭火車到富岡小鎮春節元宵逛燈會、。

桃園燈會明晚點燈，富岡車站燈區紅燈籠高掛，吸引民眾拍照打卡。記者曾增勳／攝影
桃園燈會明晚點燈，富岡車站燈區紅燈籠高掛，吸引民眾拍照打卡。記者曾增勳／攝影
桃園燈會明晚點燈，伯公岡公園燈區伯公傳統燈組，融入客家元素特色，吸引民眾拍照打卡。記者曾增勳／攝影
桃園燈會明晚點燈，伯公岡公園燈區伯公傳統燈組，融入客家元素特色，吸引民眾拍照打卡。記者曾增勳／攝影
桃園燈會明晚點燈，富岡車站燈紅燈籠高掛、金兔閃爍，吸引民眾拍照打卡。記者曾增勳／攝影
桃園燈會明晚點燈，富岡車站燈紅燈籠高掛、金兔閃爍，吸引民眾拍照打卡。記者曾增勳／攝影
桃園燈會明晚點燈，富兔（FUTU）主燈超過4層樓，全台第一巨型機器「兔」，吸引民眾拍照打卡。記者曾增勳／攝影
桃園燈會明晚點燈，富兔（FUTU）主燈超過4層樓，全台第一巨型機器「兔」，吸引民眾拍照打卡。記者曾增勳／攝影
桃園燈會明晚點燈，富兔（FUTU）主燈超過4層樓，全台第一巨型機器「兔」隨音樂擺動最具特色。記者曾增勳／攝影
桃園燈會明晚點燈，富兔（FUTU）主燈超過4層樓，全台第一巨型機器「兔」隨音樂擺動最具特色。記者曾增勳／攝影
桃園燈會明晚點燈，富兔主燈區交通示意圖。圖／市府觀旅局提供
桃園燈會明晚點燈，富兔主燈區交通示意圖。圖／市府觀旅局提供

燈會 桃園 兔年

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