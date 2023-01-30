影／苗栗「火旁龍」25年 縣市長同框期許一代接一代

苗栗「火旁龍」今年邁入第25年，縣長鍾東錦、苗栗市長邱鎮軍今天同框，期許客委會、縣政府、市公所等單位手牽手，一代接一代，傳承與創新客家庄特有的「火旁龍」文化。

苗栗「火旁龍」系列活動，今天在苗栗市玉清宮廣場舉辦祥龍點睛、祥龍競技，9尾龍隊中有來自台中的競技龍交流觀摩，邱鎮軍上奏表章，循古禮取雞冠血，客委會副主委范佐銘、鍾東錦、邱鎮軍等人依依序點睛至龍尾，掛紅後一時間鑼鼓喧天，煙霧中龍隊舞動活靈活現。

9尾龍隊隨後排出龍門，大批民眾由龍尾至龍頭穿越，庇佑新的一年能聚福平安，諸事圓滿，主辦單位並頒給「GO兔貓裏小龍背包」，許多大人帶著小孩體驗，開心展示小龍背包。

今天壓軸祥龍競技，各龍隊拿出渾身解數比賽，除了傳統元素外，還加入創新元素，精彩的演出觀眾熱烈掌聲不斷，忍不住大喊「龍好帥」、「龍好漂亮」…，現場掀起一波又一波高潮。

比賽結果金質獎禾豐龍藝連3霸，銀質獎尚好龍藝、星躍龍藝，銅質獎三義龍藝、二岡坪祥龍隊、聯大文觀系龍隊，優勝獎福星社區女子舞龍隊、福星田寮龍藝，龍藝永續獎二岡坪祥龍隊，龍藝創新獎聯大文觀系龍隊，龍藝團隊獎福星社區女子舞龍隊，龍藝造型獎三義龍藝。

「第25年了！」邱鎮軍感謝苗栗市前市長邱炳坤、鄒玉梅一路傳承，客委會、縣府等單位的支持，保存客家庄特有「火旁龍」文化，並不斷創新，龍隊到外鄉鎮市表演，也獲得熱烈回響。鍾東錦也肯定元宵節民俗北天燈、南蜂炮，及苗栗「中火旁龍」齊名，客委會、縣市等單位手牽手傳承。