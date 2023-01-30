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新竹市議會團拜 高虹安：市府公開透明讓議員索資

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
今天是開工首日，新竹市長高虹安率市府團隊赴市議會新春團拜。記者王駿杰／攝影
今天是開工首日，新竹市長高虹安率市府團隊赴市議會新春團拜。記者王駿杰／攝影

今天是開工首日，新竹市長高虹安率市府團隊赴市議會新春團拜，針對新的一年市府與議會的合作有什麼方向？高虹安說，林智堅前市府與議會溝通有限，且不時會發生議員向市府索取資料遭拒絕的情況，因此，她承諾，只要不牽涉機密、個資或不正當情形，市府絕對公開透明開放議員索資，讓議員行監督之職。

高虹安說，她今天開工向市府各局處同仁問好拜年並交流，鼓勵大家新的一年要保持好心情繼續為市民服務。另外，她也利用農曆年假期間將每位議員的提案看過一次，這些提案都具有民意基礎，因此會規畫優先處理順序，也於今天晨會要求市府各單位開始著手處理。

高虹安表示，她與市議會議長許修睿及多名議員溝通，發現林智堅前任市府與議會互動、溝通有限，包括一些重大工程政策，甚至議員有時向市府索資會遭拒，因此她重申現在的市府不會再有類似情況發生。

另外，有記者提問議員稱之後質詢要送高虹安鏟子有無弦外之音？高虹安說，有議員提到議會開議時要送禮物，可以送鏟子，希望將新竹棒球場真相挖清楚，她則鼓勵每一位議員都需要一支鏟子，一起將公共工程問題釐清。也有議員稱要送她巧克力來彌補選舉爆瘦的體重，透過這些對話，大家應該知道往後的府會關係會比過去順暢，至於意喻她真的沒想到，其他議員好像也沒有類似意思。

議員 高虹安

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