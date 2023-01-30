楊文科率竹縣府團隊新春團拜 再強調要排除淤泥效應

新竹縣長楊文科今天上午與議長張鎮榮等人一同新春團拜，楊文科對新的一年有諸多期許，尤其要避免「淤泥效應」，希望在推動施政時，也要做到便民、簡政，以提升施政的最大效率，同時要全力衝刺新竹縣十大交通建設及五支箭的計畫，讓計畫盡早完成。

楊文科表示，所有的建設4年很短、8年也不夠，今年會在既定目標上全力以赴，不過縣府施政必須排除「淤泥效應」，要提升整體行政效率，避免行政運作時還要經過不必要的手續及申請書，因此正著手簡化行政流程，希望讓行政更便民；他舉例縣府政風處協助工務處建立建管申請程序線上透明化、加強發照的效率，即成為新竹縣在投資引商、不動產投資上的優勢。

今天上午新竹縣府新春團拜上，副縣長陳見賢、秘書長陳季媛、副議長王炳漢等人皆出席，在楊文科及張鎮榮率領下與縣府各局處拜年，楊文科也感謝議會一直以來對縣政推動的支持。

楊文科提到，今年新竹縣將主辦全中運，以及中台灣區域治理平台、桃竹竹苗區域治理平台也是由新竹縣主辦，希望縣府團隊一起努力，同時與新竹市間的跨縣市治理平台會議，也會盡快召開，與新竹市長高虹安一起解決縣市間的問題，更透露縣市政府的2位秘書長已啟動協調，年後將盡速召開首次會議，將過去雙方沒有解決的問題，一一解決。

他對於近來竹北平均年所得高達近150萬元引起熱議的話題也感到「這是好事」，楊文科認為竹北是「科技新城造就的富縣民」，他在去年的五合一選舉獲得許多鄉親支持，因此必須倍加努力。

不過，楊文科也憂心少子化影響，他提到台灣這幾年即使積極鼓勵生育，仍連續3年總人口持續負成長，新竹縣雖以出生率千分之8排名全台各縣市第3，僅次於桃園市及新竹市，且遷入人口排名第1，但如何使新竹縣更富強，是他過年10天期間一直不斷思考的事。

他強調縣府必須排除淤泥效應，也要在今年4月22日主辦的全中運上展現新竹縣的不一樣，這是新竹暌違47年後首度舉辦全中運，今年8月還要與桃園市府一同協商推動世界客家博覽會，他指出新竹縣是客家大縣，一定要參與並加大力道。