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高虹安開工拚市政 成立竹縣市「祕書長專案工作群組」

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
高虹安今早率市府團隊赴市議會新春團拜，接受媒體聯訪。記者王駿杰／攝影
高虹安今早率市府團隊赴市議會新春團拜，接受媒體聯訪。記者王駿杰／攝影

今天是開工首日，新竹市長高虹安衝刺拚市政，農曆年假最後一天就已經與新竹縣達成共識，成立縣市「祕書長專案工作群組」，由雙方秘書長擔任對口，解決縣市都會面臨的難題；高虹安今指出，首先要解決的事垃圾問題，初步朝全力配合處理每日150公噸垃圾努力，最快兩周內即可簽署備忘錄，交通則朝縣市進入園區替代道路方向規畫進行。

高虹安今早率市府團隊赴市議會新春團拜，媒體聯訪時，記者提問高先前倡議成立「新竹縣市政府整合溝通平台」，希望透過縣市跨域合作改善共同生活圈的民生問題，如今進度到哪？會先從哪些問題開始著手？

高虹安說，她在昨天農曆年假最後一天特別與新竹市府秘書長張治祥成立「祕書長專案工作群組」，針對縣市未來合作部分會由縣市府秘書長當對口，並規畫在兩周內安排第一次縣市溝通整合平台會議，並在會議中先就縣市垃圾、爐渣清運部分達成協議，朝每天處理150公噸垃圾目標邁進，順利的話會議當天就會簽屬縣市合作備忘錄。

高虹安指出，交通部分也是非常棘手急需處理的難題，先前縣府已整理出一些會影響到縣市雙方的交通問題，目前首要列入計畫的是替代道路部分，這些也會在第一次縣市溝通整合平台會議中討論。

高虹安說，她上任後已經與市府交通處開了多次會議，發現包括都市計畫與人口大量移入等趨勢，都是可能造成竹市交通堵塞的問題之一，包含園區主要通道介壽路先前在都市計畫審議時都未做替代道路規畫，如今介壽路附近又有新建案，勢必又要增加人口，勢必又會對交通帶來衝擊，若竹縣市能規畫設立進入園區的替代道路，就能稍微緩解、分散車流，因此她會全力支持、實行該計畫。

高虹安 替代道路

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