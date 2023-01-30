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苗栗大湖客庄迎春慶元宵系列活動 周六、日熱鬧登場

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
大湖鄉公所在元宵節當天，於萬聖宮辦理「瘋薩客樂團公益音樂會」的客家音樂及薩克斯風公益演出。圖／民眾提供
大湖鄉公所在元宵節當天，於萬聖宮辦理「瘋薩客樂團公益音樂會」的客家音樂及薩克斯風公益演出。圖／民眾提供

苗栗縣大湖鄉公所結合地方客家文化、在地農特產品及公益音樂團體，將在元宵佳節舉辦「112年大湖鄉客庄迎春」客家文化及音樂饗宴系列活動；鄉長黃惠琴表示，竭誠歡迎各地鄉親逗鬧熱踴躍參與。

公所表示，大湖鄉是保存完整的客家文化區域，尤其大湖老街，至今仍保有許多客式傳統建築街屋及客家特色文化，而元宵節更是客家族群重要民俗佳節之一，也是一年中具備多樣藝文饗宴的節日。

這次活動分別在2月4日(六)於大湖鄉廣停二廣場，辦理社區競賽、表演及藝文晚會；2月5日(日)於大湖萬聖宮辦理「瘋薩客樂團公益音樂會」的客家音樂及薩克斯風公益演出。

周六活動當天有猜燈謎競賽、夾湯圓競賽及兔年小提燈DIY，趣味文化活動讓鄉民一同同樂，現場更準備客家鹹湯圓、古早味香腸及柑橘各式美食，推廣在地農特產品。

活動中也有精彩豐富的表演節目及摸彩，邀請客家歌手夏以儷、陳昶均、原住民族文化藝術協會saicel藝術團、黑海樂團及少年街舞團MIA Girls等多組歌手團體演出；晚會摸彩活動，有iPad、43吋液晶電視、電暖器等多項好禮。

周日瘋薩客樂團將在萬聖宮廣場為弱勢族群公益音樂會演奏，同時與大湖在地社區團體相互交流，凝聚社區情感及提升在地藝文氣息。

客家文化 元宵節

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