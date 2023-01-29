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開工日要回暖了 桃市府宣布解除寒害應變機制

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政日前啟動寒害應變機制，終於在今天宣布結束。圖／取自張善政臉書
桃園市長張善政日前啟動寒害應變機制，終於在今天宣布結束。圖／取自張善政臉書

春節連假結束，明天開工日全台各地氣溫回暖，桃園市政府今天下午3點30分，也宣布解除寒害應變機制。市府表示，中央氣象局低溫特報已於今天上午降為黃色燈號，氣溫逐漸回升，預估未來幾天不會再有前幾天的低溫，不過未來市府團隊仍會持續關注劇烈氣候變化，跨局處整合應變機制。

桃園市政府23日晚間起啟動長達7天的「寒害應變機制」，包括農業局、消防局、經發局、衛生局、民政局、環境保護局、社會局、原民局、教育局、勞動局、警察局、交通局、觀旅局等局處及各區公所，每日都須定時回報有無災情發生。

市府表示，社會局自23日下午5點起至1月29日，共計接獲受凍通報協助安置1人次，另入住避寒所40人次、低溫關懷121人次、提供禦寒物資119人次、熱食服務122人次。

另，環境清潔稽查大隊持續即時應變協助相關寒害衍生廢棄物清運工作；農業局則將持續與各區公所密切聯繫，追蹤後續災損情況，關注遲發性災害。衛生局將持續監控各醫院因寒害就醫病患情形，並由照顧管理專員關懷長照獨老及較高風險個案。

寒害 桃園 災損

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