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桃園八德三號社宅工程延期 市府趕驗收「預計9月入住」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園八德三號社宅工期延宕1年多，市府都發局今天表示，八德三號目前已接近完工，預計今年9月入住啟用。圖／桃園市都發局提供
桃園八德三號社宅工期延宕1年多，市府都發局今天表示，八德三號目前已接近完工，預計今年9月入住啟用。圖／桃園市都發局提供

桃園社宅興建進度落後，八德三號社宅更被發現工期已延宕1年多。市府都發局今天表示，八德三號目前已接近完工，即將辦理驗收，預計今年9月入住啟用；針對受影響住戶，如有需求，這段期間會以包租代管方式協助處理居住問題。

八德三號社會住宅位於八德區興仁路及中山路交叉口，臨近八德國中及八德國小，社宅內還規畫結合微型運動中心。八德三號2018年動工，原本預計前年底完工卻延宕至今，由於招租後遲遲無法入住，引發民眾和民代批評。

都發局表示，八德三號社宅工程進度目前約99%，針對完成部分已先行驗收、缺失改善及申請使用執照，以加速進度；尚未完成部分在過年後就會立刻開始驗收，並以公共安全為優先，預計今年9月入住啟用。 

都發局指出，近2年全台許多重大建設都受大環境缺工缺料及疫情影響，市長張善政上任後，已要求各局處檢討工程進度，並要求確保公共安全。

都發局表示， 八德三號社宅有多項大型公共服務性設施，包含獨居老人辦公室、少年服務中心、身障者社區日間照顧中心、家庭服務中心、微型運動中心、幼兒園、圖書館，市府將以兼顧公共安全為前題，盡速逐步分項開放市民使用；至於受影響住戶，市府後續會另以包租代管計畫，協助民眾租用住宅。

社宅 桃園 社會住宅

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