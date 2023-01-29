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春節梅花凋零大溪景點封路交管 櫻花2月中綻放爭艷吸睛
春節10天連假結束前，桃園市大溪、復興區景點吸引民眾在今天出遊走春，大溪老街人潮擁擠，大溪警方今天下午3時起進行出大溪景點路口封路或交管，市府觀旅局今天下表示，角板山梅花季已進入尾聲，但山櫻花接力開花，預估2月中旬起各種櫻花盛開爭艷，正是賞櫻好去處。
史上最長春節連假，桃園市大溪、復興區各熱門景點，吸引大量遊客上山走春、賞雪，造成台7線塞車，今天春假尾聲，角板山、拉拉山園區人潮減少，尤其復興角板山公園梅園梅花，因過年前幾場雨勢打落，花況不如年前，市府觀旅局指出，春節最後，梅花季花況凋零，大溪老街部分景點人車多，附近停車場不夠，靠警方交管維持車行。
大溪警方表示，今天旅遊角板山、拉拉山遊樂園區人潮不如前幾天，台7線路段塞車，在警方派員交管，行車還算順暢，不過下午出大溪離開車潮大增，警方自下午3時起，大溪三元一街封閉、武嶺橋交管，介壽路與員林路一段路口單向管制，維持行車順暢。
市府觀旅局表示，角板山遊憩區梅花在農曆年前花況美麗，但雨勢打落花瓣，影響春節期間梅花花況加上春節寒流，走春賞花或拉拉山賞雪，梅花多半凋零，但台7線部分道路早春的山櫻花相繼開花取代，大約1成山櫻花綻放，讓不少遊客驚喜。
今年復興區櫻花開花季節，受天氣影響，預估將從2月中旬起至3月下旬為櫻花綻放期間，包括光華部落、中巴陵到上巴陵山區、比亞外部落的粉紅、白色系吉野櫻、昭和櫻花，還有拉拉山遊客中心的千島櫻、爺亨部落八重櫻花，市府將規畫今年櫻花季賞櫻地圖，民眾未來周休假日或二二八假期，可以走出戶外走春賞櫻。
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