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桃園捷運年後上梁 封路資訊看這邊
桃園捷運綠線GC01標高架段工程將於蘆竹區中正北路（中正橋北端至南竹路）進行鋼箱型梁吊裝施工，此路段本月30日至3月15日每日晚間10點至隔天早上6點全線封閉，提醒用路人改道而行。
捷運工程局表示，桃園捷運綠線GC01標工程，原定進度為57.06%，目前進度超前1.84%，高架路段橫跨八德、蘆竹及大園3個行政區，目前進入上部結構的施工高峰期，年前已經完成吊裝帽梁，現在準備進行蘆竹區的鋼箱型梁吊掛作業。
捷運局說，封閉路段為蘆竹區中正北路（中正橋北端至南竹路二段），封閉時間為本月30日至3月15日，每日夜間10點至隔天早上6點，請用路人改道中正路或富國路，施工將以最小施工範圍及最短的期程為目標，請市民體諒。
捷運局指出，此案為桃園捷運綠線DU12-01橋梁單元，預計吊裝3段連續橋梁，其中第一階段50公尺10個節塊已完工，明日施工的第二階段為142公尺，共有28個節塊。
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