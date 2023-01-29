桃園捷運年後上梁 封路資訊看這邊

桃園捷運綠線GC01標高架段工程將於蘆竹區中正北路（中正橋北端至南竹路）進行鋼箱型梁吊裝施工，此路段本月30日至3月15日每日晚間10點至隔天早上6點全線封閉，提醒用路人改道而行。

捷運工程局表示，桃園捷運綠線GC01標工程，原定進度為57.06%，目前進度超前1.84%，高架路段橫跨八德、蘆竹及大園3個行政區，目前進入上部結構的施工高峰期，年前已經完成吊裝帽梁，現在準備進行蘆竹區的鋼箱型梁吊掛作業。

捷運局說，封閉路段為蘆竹區中正北路（中正橋北端至南竹路二段），封閉時間為本月30日至3月15日，每日夜間10點至隔天早上6點，請用路人改道中正路或富國路，施工將以最小施工範圍及最短的期程為目標，請市民體諒。