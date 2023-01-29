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苗栗𪹚龍盛事好熱鬧 邱鎮軍期許更多參與扎根

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗𪹚龍今天辦理「細偶仔迎龍趣」活動，學童體驗迎龍打街拜年。記者范榮達／攝影
苗栗𪹚龍今天辦理「細偶仔迎龍趣」活動，學童體驗迎龍打街拜年。記者范榮達／攝影

苗栗特有元宵節民俗𪹚龍系列活動，1月27日連3天「祥龍巡庄」大受歡迎，市長邱鎮軍有感，希望更多的客家鄉鎮市參與，並往下扎根，傳承客家人過年的熱鬧。

苗栗𪹚龍今年連續第25年，今天上午在台灣鐵路局苗栗車站西站廣場，辦理「細偶仔迎龍趣」活動，學童穿著直排輪表演「與龍共舞」，3尾小龍活靈活現穿梭，苗栗市長邱鎮軍、市民代表會主席陳仁杰等人都大呼精彩。

廣場今天擺設古早味美食及文創攤位，學童有模有樣逐攤參拜，體驗傳統迎龍打街拜年，市公所指出，「細偶仔迎龍趣」象徵著從小跈龍的孩子，以後也會跟著𪹚龍長大，現實因為少子化，越來越不容易組龍隊，希望透過舞龍體驗活動，讓新的世代愛上家鄉的文化，認同𪹚龍。

苗栗𪹚龍今天並舉行「牽龍安座」儀式，龍神壇請來龍神入主護祐鄉民，期盼風調雨順、國泰民安，邱鎮軍表示，𪹚龍重頭戲將接連登場，歡迎全國遊客來苗栗，體驗客家庄獨有的𪹚龍文化之旅，並品嘗美食。

邱鎮軍說，「祥龍巡庄」1月27日連3天，前進頭份市、三灣鄉，卓蘭鎮、獅潭鄉，龍隊受到鄉親熱情回響，老一輩重拾回憶，年輕一輩也體驗客家人過年的 鬧，市公所將會研議，擴大客家鄉鎮市參與這場盛事。

苗栗𪹚龍系列活動，「祥龍點睛」1月30日在玉清宮廣場，2月3日中正路「民俗踩街」，2月4日河濱公園「𪹚龍之夜」，2月7日五文昌廟「化龍返天」，相關活動資訊網路搜尋「苗栗𪹚龍」官方網站bombingdragon.com， 或臉書粉絲專頁、IG查詢。

苗栗𪹚龍今天辦理「細偶仔迎龍趣」活動，學童體驗迎龍打街拜年。記者范榮達／攝影
苗栗𪹚龍今天辦理「細偶仔迎龍趣」活動，學童體驗迎龍打街拜年。記者范榮達／攝影

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