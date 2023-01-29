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台61苗栗路段180億高架化案 地方期待盡快啟動打通瓶頸

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台61線苗栗縣竹南、後龍間12處平交路口，尖峰時段交通流量大，地方期待盡速啟動立體化工程。圖／苗栗縣警察局提供
台61線苗栗縣竹南、後龍間12處平交路口，尖峰時段交通流量大，地方期待盡速啟動立體化工程。圖／苗栗縣警察局提供

國道1號、3號重要替代道路台61線，苗栗縣竹南、後龍路段12處平交路口成交通瓶頸，行政院核定初步規畫高架化案，初估經費180億元，地方交通部公路總局優先啟動解決。

台61線西濱快速公路全長301公里不用收通行費，有平民高速公路之稱，今年春節期間車流量大，其中在竹南、後龍14公里間12處平交路口，通過車流與地方道路交叉成了瓶頸，公路總局、警方評估部分尖峰時段封閉平交路口，地方認為不是長久之計，盼望路口立體化。

苗栗縣政府工務處長古明弘表示，台61線在新北市、新竹市、苗栗縣共有23處平交路口尚未立體化，公路總局辦理「台61線快速公路新北市~苗栗縣路段平交路口改善」綜合規畫，初估約277.82億元，其中，苗栗縣12處路口立體化，經費約180億元。

公路總局初步規畫消除台61線12處平交路口，增設竹南1（聯絡道苗2線）、竹南2（聯絡道龍江街及博愛街）、竹南3（聯絡道台1己線）、後龍1（聯絡道苗8線及苗11線）等4處分離式交流道，另外，國道3號西濱交流道設置台61高架主線及地方道路（龍江街）南出、北入4支匝道。

古明弘說，台61線竹南、後龍路段，地處南下、北上必經之地，也是國道1、3號重要替代道路，希望一勞永逸高架化打通瓶頸，行政院已核定初步規畫，希望盡快進入綜合規畫、細部設計，並優先發包施工。

地方人士指出，台61線平交路口不僅影響車流順暢，速限每小時80公里，路口事故頻傳，高架立體化有助於解決交通問題，方便竹南科學園區、竹南鎮龍鳳漁港，及頭份、三灣、南庄等地對外多一條聯絡道路，帶動產業發展及完善竹竹苗交通網。

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