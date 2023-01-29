鼓勵企業設哺乳、托兒設施 新竹市提供最高300萬元補助

為協助勞工解決托兒問題，新竹市政府推廣企業設置哺集乳室與托兒設施，並配合勞動部補助辦法，新設哺集乳室最高補助2萬元，新設托兒設施更可獲得最高300萬元補助，希望以此鼓勵企業，補助申請時間到2月28日截止，市府勞工處呼籲企業把握機會，照顧員工需求，營造友善職場。

竹市府勞工處表示，新竹市居民平均年齡低，生育率更是名列前茅，以數據來看，新竹市12歲以下兒童人數比例占全市總人口數超過14％，高於全國10.5％，新竹市府為成為爸媽育兒的強力後盾，積極輔導與鼓勵企業提供員工家庭照顧措施解決勞工托兒問題，為員工打造安心工作、友善家庭的職場。

新竹市推廣企業托兒設施，只要企業設置哺集乳室，最高可獲2萬元補助，新建、新設托兒設施完成者最高補助300萬元，若是已設置者，但更新改善設備最高也可獲補助50萬元，雇主聘雇或委託托育人員到雇主設置的指定地點提供受雇者子女托育服務最高補助60萬元，員工子女送托托兒津貼最高補助60萬元。

勞工處長黃錦源指出，依性別工作平等法第23條規定，雇用100人以上的企業雇主需設哺集乳室、托兒設施與措施，勞工處將針對轄區內雇主進行相關輔導。

市府點名翔名科技榮獲新竹市特優哺集乳室認證，並指出翔名科技公司哺乳室備有蒸氣及紫外線2種奶瓶消毒鍋、公用集乳器、母乳專用冰箱及奶瓶清洗慕斯等，並定期更新宣導專欄資訊，給予女性員工友善且無壓力的哺集乳環境，甚至提供員工每胎5萬元生育津貼，值得其他企業效法協助員工育兒、托育。

勞工處表示，有意申請補助的事業單位，請在2月28日前，到企業托兒與哺（集）乳室資訊網（https://childcare.mol.gov.tw）「線上申請補助專區」，填寫申請書表上傳後，並以書面列印郵寄至新竹市政府勞工處（新竹市東區龍山西路99號2F）提出申請。