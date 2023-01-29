竹縣府推香草森林農遊軸帶 橫山尖石山林美景令人讚歎

新竹縣府農業處以新竹縣13鄉鎮市的美景匯集成影片，其中由橫山鄉與尖石鄉組成的「香草森林農遊軸帶」，讓人有著對山林美景的崇敬以及田園生活的憧憬，縣府希望藉影片展現新竹縣山林之美，邀請民眾一同到山林裡享受芬多精療癒。

在農業處介紹的13鄉鎮市特色美景影片中，橫山與尖石擁有優美山林、步道，以及美麗的金盞花搖曳生姿，尤其影片中出現的馬胎古道，擁有鬱翠的踏古尋幽山徑，非常適合暫時遠離塵囂、沉浸心靈，因此農業處也以「香草森林農遊軸帶」，希望吸引民眾走入山裡一同縱走芬多精故鄉。

農業處透過影片介紹了尖石鄉鎮西堡有全台最大的檜木林，鎮西堡巨木群，若親自走訪，便能一睹林相原始豐富的粗獷之美，以及入秋後，後山的秀巒部落，楓葉的橘紅漸層美不勝收，彷彿讓人翩翩地步入仙境，此外尖石還有青蛙石步道，同樣值得一訪，步道難度不高，讓遊客能輕鬆享受芬多精與負離子的自然環境。

不過除了影片介紹的美景外，尖石鄉還有被譽為「上帝的部落」的司馬庫斯，以及霞喀羅古道、錦屏溫泉等，都是使人被美景吸引流連忘返之處，農業處建議遊客探訪尖石美景時，記得隨影片介紹走一趟杉沐松農場，一窺金盞花海搖曳生姿的模樣，並在山樂林風味小舖，大快朵頤原民部落美食。

農業處的影片中，也呈現出田園風光，民眾走出深山便進入橫山鄉連綿的大山背下，滿是農村的自然和樸實，其中老大份休閒農場的現採火龍果、紅心芭樂與百香果，迷人的滋味總教人一口接著一口。

農業處更推薦除了現採水果美味誘人，遊客也別忘了到大山北月打打牙祭，這裡的美食絕對不會讓人想要錯過，民眾也可循影片介紹步伐，接著再轉往樂善堂尋幽訪勝，百年廟宇的莊嚴氛圍，恰恰可為身心靈，來一次深層的洗滌。

完整香草森林農遊軸帶影片，可至YouTube連結觀賞 https://youtu.be/bkfGIVIRQLY