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翻轉骯髒牆面 藝術家發起垢圖行動美化環境

中央社／ 中央社
垢圖藝術家葉佩如以骯髒牆面為畫布，透過鋼刷刷淨，利用線條創作，顏色呈現簡約，淺灰、深灰對比就是一幅作品，讓垢圖引領公共環保議題。 中央社
垢圖藝術家葉佩如以骯髒牆面為畫布，透過鋼刷刷淨，利用線條創作，顏色呈現簡約，淺灰、深灰對比就是一幅作品，讓垢圖引領公共環保議題。 中央社

垢圖藝術家葉佩如發起「垢圖行動」，用鋼刷翻轉老舊牆面，清掉髒污，露出牆面原色成對比；葉佩如說，以環境保護概念創作，翻轉髒亂處，美化生活環境。

葉佩如告訴中央社記者，她因熱愛環境進而改變創作媒材，從水墨畫跳脫創作垢圖，而垢圖是她將藝術以「減法」方式呈現，利用線條創作，顏色呈現簡約，淺灰、深灰對比就是一幅作品。

她說，垢圖畫布為骯髒牆面，透過鋼刷刷淨，呈現原有牆面顏色，讓牆面上污垢與牆壁原色呈現對比，就能把骯髒牆面變藝術品，讓垢圖引領公共環保議題。

此外，葉佩如表示，她發現南門溪漂有不少垃圾，有感水環境遭破壞，透過帶領地方民眾走訪河畔，感受環境現場，聆聽民眾在地生活故事。有民眾分享，第二次世界大戰後常有軍機飛過天空、及兒時溪水清澈還可釣魚蝦等，都成為當地環境意象垢圖創作素材。

她說，曾與表演藝術家發起「環境藝術行動」，在南門溪沿岸演出音樂與舞蹈，並將民眾生活素材創作出主題為彼岸花的垢圖，寓意是人與人緣分像河流，有時匯流、有時分支，也藉行動喚起民眾重視溪流保護。

為推廣環保藝術，葉佩如也到校園推動垢圖工作坊，提倡永續概念，日前在竹北國民中學辦「垢圖工作坊」，選中校園最髒牆面，帶學生以鋼刷在布滿塵垢牆上創作，落實校園環境藝術美學。

藝術家發起垢圖行動 賦予老牆新生命垢圖藝術家葉佩如（黃衣者）發起「垢圖行動」，用鋼刷翻轉老舊牆面，以環保概念及藝術創作，美化生活環境，賦予老牆新生命。（葉佩如提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年1月29日 中央社
藝術家發起垢圖行動 賦予老牆新生命垢圖藝術家葉佩如（黃衣者）發起「垢圖行動」，用鋼刷翻轉老舊牆面，以環保概念及藝術創作，美化生活環境，賦予老牆新生命。（葉佩如提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年1月29日 中央社

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