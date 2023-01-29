翻轉骯髒牆面 藝術家發起垢圖行動美化環境
垢圖藝術家葉佩如發起「垢圖行動」，用鋼刷翻轉老舊牆面，清掉髒污，露出牆面原色成對比；葉佩如說，以環境保護概念創作，翻轉髒亂處，美化生活環境。
葉佩如告訴中央社記者，她因熱愛環境進而改變創作媒材，從水墨畫跳脫創作垢圖，而垢圖是她將藝術以「減法」方式呈現，利用線條創作，顏色呈現簡約，淺灰、深灰對比就是一幅作品。
她說，垢圖畫布為骯髒牆面，透過鋼刷刷淨，呈現原有牆面顏色，讓牆面上污垢與牆壁原色呈現對比，就能把骯髒牆面變藝術品，讓垢圖引領公共環保議題。
此外，葉佩如表示，她發現南門溪漂有不少垃圾，有感水環境遭破壞，透過帶領地方民眾走訪河畔，感受環境現場，聆聽民眾在地生活故事。有民眾分享，第二次世界大戰後常有軍機飛過天空、及兒時溪水清澈還可釣魚蝦等，都成為當地環境意象垢圖創作素材。
她說，曾與表演藝術家發起「環境藝術行動」，在南門溪沿岸演出音樂與舞蹈，並將民眾生活素材創作出主題為彼岸花的垢圖，寓意是人與人緣分像河流，有時匯流、有時分支，也藉行動喚起民眾重視溪流保護。
為推廣環保藝術，葉佩如也到校園推動垢圖工作坊，提倡永續概念，日前在竹北國民中學辦「垢圖工作坊」，選中校園最髒牆面，帶學生以鋼刷在布滿塵垢牆上創作，落實校園環境藝術美學。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言