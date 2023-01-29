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機車大獎等你來 苗栗頭份永貞宮2月5日慶元宵擲筊比賽
苗栗縣頭份永貞宮慶元宵節2月5日舉辦第五屆擲筊比賽，前三名都是機車大獎，另有iPhone14、iPad等獎項，2月4日晚上8點並將抽出20名贈送永貞宮限量媽祖婆招財錢母，廟方歡迎參加。
頭份市永貞宮又稱田寮媽祖廟，主祀天上聖母，地方宗教信仰中心，香火鼎盛，廟方舉辦擲筊比賽新春盛事，樂捐香油錢300元，2月4日下午5點前可預約報名至，限額1888人，2月5日現場開放報名188人。
廟方指出，擲筊比賽2月5日下午1點半至3點半，有機車、iPhone14、iPad等獎項，活動相關問題電話037-624429，或至永貞宮臉書粉絲專頁留言洽詢，疫情期間須配合衛福部防疫規定辦理時，會另行公告。
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