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拉拉山春節住宿爆滿 業者憂跳電

聯合報／ 記者鄭國樑翁唯真／桃園報導

桃園拉拉山風景區農曆春節遊客眾多，住房率達9成5，但近日逢寒流發威，讓旅宿業者擔憂山區電力不堪負荷，恐再現跳電窘境，將無法提供暖氣等設備。桃市府觀旅局緊急應變，前天緊急協調台電桃園區營業處派員上山駐點，所幸並未發生電力負荷過重的跳電問題，將持續注意。

拉拉山位於桃園市復興區，過年期間因為寒流低溫帶來降雪，不少民眾把握假期尾聲上山追雪，欣賞樹林結霜的銀白美麗景致，也一舉帶動拉拉山住房率逾9成5，熱門民宿幾乎是一房難求。

不過，山區供電問題讓當地旅宿業者傷透腦筋，普拉多民宿老闆曾子文說，山區偏遠本來就容易跳電，是長久以來的問題，松鼠、獼猴及打雷都容易造成跳電，尤其旅遊旺季用電大增也會跳電，有時需過20分鐘後電才會來，容易造成馬達受損。

恩愛農場老闆曾進寶也表示，農場地處上巴陵且是電纜尾端，供電本就不穩，時常被樹枝、野生動物打到就會跳電，相當困擾，希望台電單位能多重視地方心聲，增設電纜解決供電問題。

桃市府觀旅局指出，台電前天起已評估及盤點可進駐拉拉山的人力及住宿旅館用電情形等，市府會持續協調台電密切注意，避免跳電影響當地生活與旅遊品質。風景區管理處加派清潔人力打掃，也呼籲遊客自行帶走垃圾，亂丟垃圾將依法裁罰。

拉拉山 台電 桃園

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