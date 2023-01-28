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竹市稅務局2月3日辦捐發票抽福袋 最大獎有千元提貨券

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府稅務局將於2月3日上午10時至下午2時在稅務局1樓大廳舉辦「錢兔似錦慶元宵 捐發票抽福袋」活動。圖／市府提供
新竹市政府稅務局將於2月3日上午10時至下午2時在稅務局1樓大廳舉辦「錢兔似錦慶元宵 捐發票抽福袋」活動。圖／市府提供

新竹市政府稅務局今天指出，為讓民眾在開春就博個「好彩頭」，稅務局將於2月3日上午10時至下午2時在稅務局1樓大廳舉辦「錢兔似錦慶元宵 捐發票抽福袋」活動，只要捐10張雲端發票就能參加抽獎，福袋內最大獎有1000元提貨券，歡迎民眾來試手氣、做公益、添好運。

竹市府稅務局表示，今年的福袋內容相當超值，除了有最受民眾歡迎的200元至1000元不等的提貨券外，還有南僑水晶肥皂液、隨手杯及陶瓷杯墊等實用禮物，共100分。

參與活動民眾只要2月3日當天到現場捐贈雲端發票10張（每張金額10元以上且不得連號），即可參加「租稅問答抽福袋」活動（每人限抽一次），有機會把大獎帶回家。

稅務局說明，活動當天同時辦理捐發票兌換宣導品活動，只要捐贈民國112年1至2月雲端發票8張至18張，或紙本統一發票16張至30張，並且正確完成租稅問答者，即可兌換宣導品，數量有限，兌完為止，募得發票將全數捐給新竹市社會福利機構，歡迎大家響應做公益。

新竹市政府稅務局將於2月3日上午10時至下午2時在稅務局1樓大廳舉辦「錢兔似錦慶元宵 捐發票抽福袋」活動。圖／市府提供
新竹市政府稅務局將於2月3日上午10時至下午2時在稅務局1樓大廳舉辦「錢兔似錦慶元宵 捐發票抽福袋」活動。圖／市府提供

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