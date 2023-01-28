高虹安2025光埔全區空橋完工政見 市府拚首座年底動工

新竹市長高虹安選舉期間鎖定關埔地區提出5大政見，第一項即為「2025年光埔全區空橋完工」，高上任後空橋進度備受居民關注。竹市府工務處指出，空橋設計規畫標案過年前剛發包完成，以輕量簡化、快速通行為規畫方向，預計年後辦理地方說明會凝聚地方共識，力拚今年底首座空橋開工。

新竹市關埔地區新興建案大樓林立，原本都市計畫規畫大樓與商場間有空橋串連，大樓設計時也都預留2樓連通道與通往1樓的公用通道，但前市府去年一度提出要在埔頂三路與慈雲路口改蓋地下道，讓居民炸鍋，還成立自救會串連在大樓外掛布條表達不滿。

光埔空橋在去年市長選舉期間也瞬間成為選舉熱門議題之一，候選人紛開選舉支票都提出若當選會尊重都市計畫精神，傾聽民意推動空橋興建。高虹安也喊出2025年光埔空橋全區完工，並確認竹科回饋金符合空橋建設補助範圍，將極力爭取補助興建。

新竹市政府工務處去年已經啟動「新竹市慈雲路空中行人步道橋工程委託規劃設計服務」標案，鎖定埔頂三路與慈雲路為首座空橋興建點，因兩側有既有綠帶可以直接連貫完善行人空間，且相對施作難度低，可以達到行人步行連貫的需求。

市府工務處指出，空橋設計規畫標已經成功發包，初步與廠商溝通希望設計可以迎合輕量簡化、快速通行的目標，同時減少施工經費負擔，希望讓原本估計慈雲路空橋興建需要花費1億5千萬元能大幅調降至7、8千萬元。

工務處長曾嘉文說明，跨慈雲路及埔頂三路的空橋初步構想以I字型規畫，是較為節省輕便的形式，但市府仍會尊重民意，過年後將辦地方說明會，聽取居民意見作為空橋規畫設計的回饋，加上空橋要銜接各社區大樓，也需要尊重各大樓管委會的意見，經彙整地方意見目標今年底開工。

市府都發處長翁義芳說，針對光埔全區空橋將朝「關埔地區HOPSCA」提出規畫；自己過去在市府任職時，就曾帶議員到深圳了解HOPSCA的設計並實地解說，概念即為Hotel、Office、Park、Shopping Mall、Convention、Apartment的結合，像在關埔地區即可透過空中廊道通往迪卡儂、好市多等賣場，不需要與車爭道，工務處今年已經編列預算持續推動中。