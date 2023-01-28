男逛竹市年貨大街慘摔濺血縫10針 市府慰問急改善

新竹市年貨大街睽違4年回歸，吸引不少民眾逛街感受年節氣氛。但有男子在過年前帶孩子逛年貨大街，不慎被地上電線設施絆倒，頭部敲到圍欄濺血後送醫縫了10針，稚子則頭部紅腫，今天上網發文希望大家多加注意。竹市府回應，上周得知市民受傷後即表達慰問，已請廠商改善安全措施，並持續加強巡視安全。

該名男子今天在「新竹爆料公社」臉書社團發文表示自己在19日當天到年貨大街逛街，沒想到一走過小吃攤想走往旁邊的美學館門口空地處人少的地方休息，結果一個不注意就被電線設施絆倒，他自己和孩子直接倒下去頭敲到了圍欄，雙雙掛彩。

男子秀出受傷送醫的照片，表示自己額頭受傷縫了10針，孩子則是頭部腫了好幾個包，還好至今已經恢復得差不多，「不然我為了孩子一定追究到底」。

男子發文後立刻引起網友留言討論，有人直呼「看起來很痛」，祝福男子早日康復，也有人認為是男子自己不看路才會跌倒受傷，但也有網友反映舊城區的年貨大街不只地上的電線暗藏危機，那邊違停和路擋也很危險，容易被絆倒，希望不要再有人受傷

該名受傷男子也在下方留言表示感謝大家的關心及承辦單位即時的關心和慰問，大家有各自的立場，誰都不想要發生意外，發表這篇文章是希望不要再出現這樣的問題。

新竹市政府發言人施淑婷也留言對男子發生意外表達歉意，施也說明，市府在上周得知市民朋友受傷的訊息後，立刻請科長與主辦廠商前往傷者家中慰問，並請廠商立即改善以及加強安全措施，市府再次表達不捨與慰問，後續也會持續提供必要的協助。市府也將持續加強巡視安全，避免類似狀況再次發生。