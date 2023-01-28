桃園拉拉山低溫遊客上山盼雪景 市府協調台電穩定供電

桃園市觀旅局表示，針對拉拉山旅宿業住房率超過95%，遊客上山搶時間賞雪和樹林結霜美景，市府已經完成確認與林務局、區公所及當地民宿業者聯繫管道暢通。拉拉山一旦降雪造成116線結冰或積雪，將由養工處公告管制116線，並由警察局派員管制，同時透過網路、LED看板、CMS告知遊客路況，今天上午還未管制上述路段。

不過由於近期遊客眾多，針對山區電力負荷一事，觀旅局已協調台電桃園區營業處派員上山駐點，台電昨天起也評估及盤點可進駐人力及住宿旅館用電情形等，至今天中午並無電力負荷過重造成跳電問題。觀旅局指出，由於電力全開可能導致山區跳電，業者無法提供暖氣或其他電力設備，導致遊客因天寒地凍產生旅遊權益受損與生命財產安全，因此協調台電密切注意。

桃園市觀旅局統計春節人潮較去年同期成長6成，環境清潔維護工作的負擔也比往年繁重。風景區管理處處長廖育儀表示，各風景區都擺垃圾桶方便遊客，年節期間也派清潔人力加強打掃，希望遊客共同維護環境的清潔，體諒清潔人員犧牲年節假期的辛勞。

觀光旅遊局局長周柏吟呼籲遊客愛護旅遊景點環境，自行將垃圾帶走，不要將家庭垃圾帶到風景區棄置，否則將依法裁罰。周柏吟呼籲，到訪桃園景點除了美景其餘不取，除了足跡其餘不留，維持旅遊環境品質，需靠大家一起來，也是每個人的責任。