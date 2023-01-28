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新屋後湖溪親水園區預計4月完工 逐浪天梯招標中

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園新屋逐浪天梯則依循二級海岸防護計畫爭取水利署前瞻計畫全面修復，預計施作840公尺拋石護岸、100公尺天籟海堤及1公里消波塊禦潮設施。模擬圖。圖／環保局提供
桃園新屋逐浪天梯則依循二級海岸防護計畫爭取水利署前瞻計畫全面修復，預計施作840公尺拋石護岸、100公尺天籟海堤及1公里消波塊禦潮設施。模擬圖。圖／環保局提供

桃園新屋有優美濱海風光，市府為讓沿海的觀光更加興盛，利用天然環境打造後湖溪親水園區，發展獨木舟活動，目前第一期工程預計今年4月底前完工，待驗收過後將交給OT廠商營運，預計6月可開幕；而緊臨後湖溪海岸打造長度2公里的天然拋石護岸逐浪天梯，目前仍在上網招標中。

後湖溪全長約1.3公里，過去幾乎未開發加上現有的步道設施都相當老舊，不過具備海水與淡水交界處的得天獨厚優勢，因此市府打造親水園區建置湖畔咖啡屋、親水觀景平台、獨木舟碼頭等設施，供遊客遊玩，桃市府環保局海岸管理處說，一期工程預計今年4月18日完工，後續驗收並於6月點交給大日開發有限公司營運後開幕。

而第二期工程預計打造堤頂自行車道、跳石廣場及能通往逐浪天梯的螃蟹跳石並改善既有拱橋，初估經費需3000萬元，將爭取相關預算。

而逐浪天梯則依循二級海岸防護計畫爭取水利署前瞻計畫全面修復，預計施作840公尺拋石護岸、100公尺天籟海堤及1公里消波塊禦潮設施，其中工程用地涉及國有財產署及林務局土地，須辦理土地承租及保安林解編程序。目前國有財產署土地已取得，林務局土地已完成舊契約移轉，新契約刻正辦理申請程序，預計於開工前完備土地取得作業。

海管處說，工程已於去年8月完成規畫設計並且公告上網招標，預計今年底前改善完成。

獨木舟 護岸 桃園

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