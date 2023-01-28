新屋後湖溪親水園區預計4月完工 逐浪天梯招標中

桃園新屋有優美濱海風光，市府為讓沿海的觀光更加興盛，利用天然環境打造後湖溪親水園區，發展獨木舟活動，目前第一期工程預計今年4月底前完工，待驗收過後將交給OT廠商營運，預計6月可開幕；而緊臨後湖溪海岸打造長度2公里的天然拋石護岸逐浪天梯，目前仍在上網招標中。

後湖溪全長約1.3公里，過去幾乎未開發加上現有的步道設施都相當老舊，不過具備海水與淡水交界處的得天獨厚優勢，因此市府打造親水園區建置湖畔咖啡屋、親水觀景平台、獨木舟碼頭等設施，供遊客遊玩，桃市府環保局海岸管理處說，一期工程預計今年4月18日完工，後續驗收並於6月點交給大日開發有限公司營運後開幕。

而第二期工程預計打造堤頂自行車道、跳石廣場及能通往逐浪天梯的螃蟹跳石並改善既有拱橋，初估經費需3000萬元，將爭取相關預算。

而逐浪天梯則依循二級海岸防護計畫爭取水利署前瞻計畫全面修復，預計施作840公尺拋石護岸、100公尺天籟海堤及1公里消波塊禦潮設施，其中工程用地涉及國有財產署及林務局土地，須辦理土地承租及保安林解編程序。目前國有財產署土地已取得，林務局土地已完成舊契約移轉，新契約刻正辦理申請程序，預計於開工前完備土地取得作業。

海管處說，工程已於去年8月完成規畫設計並且公告上網招標，預計今年底前改善完成。