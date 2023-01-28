櫻花季到來 竹縣府推這6處免費賞櫻好去處
櫻花季報到！新竹縣政府今天公布縣內多個賞櫻景點，包括竹東生態河濱公園、新埔日本公園及關西坪林國小等6處都將接力迎來櫻花美景，適合無法出國又想追櫻花的民眾，不妨來趟新竹縣小旅行，免費賞櫻順道品嘗客家美食，體驗豐富人文自然風景。
縣府指出，竹東河濱公園近年成為台3線賞櫻秘境，沿著台68快速道路橋下約2公里的步道，種滿2千多株粉嫩櫻花，品種有八重櫻、山櫻花及吉野櫻等，花期盛開時景色絕美，公園內還有各球類及溜冰運動設施場地，很適合跟著親朋好友邊賞花、邊健行。
台鐵內灣支線從橫山車站、九讚頭車站一直到合興車站，沿線種植櫻花，鐵道、火車、櫻花合成一幅幅絕美景色，民眾可以選擇搭乘內灣支線火車沿線賞花，抵達終點站內灣站，再到附近的內灣大橋木棧道欣賞櫻花，逛內灣老街，來場鐵道櫻花之旅。
位在新埔鎮的日本公園（新竹縣新埔鎮成功街170巷11號）興建於日據時期，園區大小約4公頃，擁有許多豐富自然的生態環境，種植吉野櫻、三重櫻、河津櫻等品種，共2百多棵櫻花樹，以及青楓1百餘棵，遊客賞櫻後，還可順道逛逛新埔三街六巷九宗祠。
縣府也推薦橫山鄉大山背樂善堂旁的大崎棟步道，是一條適合闔家大小運動的古道路線，每年春天迎接山櫻花季，4、5月則輪到桐花季接力上場，油桐花滿開雪白一片，是民眾絕對不能錯過的登山賞花景點。
位在尖石鄉的財伯觀光果園（新竹縣尖石鄉秀巒村6鄰泰崗16號之1），生產水蜜桃、蜜李、香水李、柿子蔬果，農場主在果園裡搭建一座景觀露台，提供遊客免費參觀，每年櫻花季可以看到滿滿粉紅色櫻花圍繞的景色，詳情請上財伯觀光果園臉書專頁查詢。
關西鎮坪林國小對面農塘湖畔的櫻花林則是關西秘境景點，池畔種植的櫻花陸續浪漫綻放，提供想悠閒賞櫻，又不想人擠人的民眾一個不錯的選擇，賞完花後還可到來趟關西小旅行，逛關西老街、走東安古橋、品嘗在地有名的仙草。
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