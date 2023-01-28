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寒流來跨縣市送暖街友 他發春節關懷紅包加碼送刮刮樂

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

寒流發威，中央氣象局針對22縣市發布低溫特報，台灣愛的萌芽福利協會繼新竹縣市、桃園市之後，昨晚再度跨縣市啟動低溫關懷機制，首度前進苗栗縣關懷街友，不僅發送紅豆湯圓、現炸年糕等熱食與暖暖包，理事長劉志枰更自掏腰包發1千元紅包與刮刮樂，希望街友都能溫暖過個好年。

台灣愛的萌芽福利協會理事長劉志枰說，協會主要服務地區在新竹縣市，考量服務趨穩定，加上現任桃市府社會局長陳寶民是他的老師，今年農曆春節期間出動協會「熱食供應胖卡車」開往桃園、中壢、楊梅及龍潭等行政區，供給遊民熱食與保暖物資。

協會在今年過年前發放清寒春節慰問金，核准761件共發81萬1千元，也陸續針對街友發放600元現金的關懷紅包，包括新竹縣市、桃園市150名街友受惠。昨晚頂著8度低溫前往苗栗火車站周邊發放熱食，加碼發放1千元紅包與100元面額的刮刮樂共30份。

劉志枰說，協會在新竹縣市服務多年，陸續協助街友穩定就業，考量桃竹苗為生活圈且苗栗社福資源相對欠缺，今年首度踏進苗栗縣服務，雖然協會對苗栗還不熟，加上街友相對分散，昨晚在人安基金會站長協助下號召街友，完成關懷苗栗街友的任務。

昨晚陸續有街友前來領取1千元的關懷紅包，看見紅包裡頭還放著一張刮刮樂，相當驚喜。劉志枰說，協會昨晚也特地現炸年糕後放入保溫箱，還準備溫熱的紅豆芝麻湯圓，讓街友能品嘗熱呼呼的年節美味，希望街友能感受到協會的善意與誠心關懷。

台灣愛的萌芽福利協會昨晚跨縣市前進苗栗縣關懷街友，街友吃著現炸年糕等熱食，相當開心。圖／台灣愛的萌芽福利協會提供
台灣愛的萌芽福利協會昨晚跨縣市前進苗栗縣關懷街友，街友吃著現炸年糕等熱食，相當開心。圖／台灣愛的萌芽福利協會提供
台灣愛的萌芽福利協會昨晚跨縣市前進苗栗縣關懷街友，發送紅豆湯圓、現炸年糕等熱食與暖暖包等物資。圖／台灣愛的萌芽福利協會提供
台灣愛的萌芽福利協會昨晚跨縣市前進苗栗縣關懷街友，發送紅豆湯圓、現炸年糕等熱食與暖暖包等物資。圖／台灣愛的萌芽福利協會提供
台灣愛的萌芽福利協會昨晚跨縣市前進苗栗縣關懷街友，不僅發送紅豆湯圓、現炸年糕等熱食與暖暖包，理事長劉志枰更自掏腰包發1千元紅包與刮刮樂送給街友。圖／台灣愛的萌芽福利協會提供
台灣愛的萌芽福利協會昨晚跨縣市前進苗栗縣關懷街友，不僅發送紅豆湯圓、現炸年糕等熱食與暖暖包，理事長劉志枰更自掏腰包發1千元紅包與刮刮樂送給街友。圖／台灣愛的萌芽福利協會提供
台灣愛的萌芽福利協會昨晚跨縣市前進苗栗縣關懷街友，不僅發送紅豆湯圓、現炸年糕等熱食與暖暖包，理事長劉志枰更自掏腰包發1千元紅包與刮刮樂送給街友。圖／台灣愛的萌芽福利協會提供
台灣愛的萌芽福利協會昨晚跨縣市前進苗栗縣關懷街友，不僅發送紅豆湯圓、現炸年糕等熱食與暖暖包，理事長劉志枰更自掏腰包發1千元紅包與刮刮樂送給街友。圖／台灣愛的萌芽福利協會提供

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