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後疫情夯旅遊 舊山線鐵道騎自行車遇海底世界

中央社／ 苗栗縣28日電
迎接後疫情國旅商機，苗栗縣三義鄉舊山線鐵道自行車3種騎乘路線，沿途鐵道工藝、林相及文化景觀豐富。中央社（苗栗縣政府提供） 中央社
迎接後疫情國旅商機，苗栗縣三義鄉舊山線鐵道自行車3種騎乘路線，沿途鐵道工藝、林相及文化景觀豐富。中央社（苗栗縣政府提供） 中央社

迎接後疫情國旅商機，苗栗縣三義鄉舊山線鐵道自行車3種騎乘路線，沿途風光各有特色，業者在部分隧道內裝置海洋光雕秀，遊客彷彿置身優美夢幻海底世界。

舊山線鐵道自行車沿途鐵道工藝、林相及文化景觀豐富，是苗栗近年最夯旅遊景點，據苗栗縣政府文化觀光局統計，舊山線鐵道自行車自民國108年7月起營運，截至目前搭乘數超過170萬人次，粗估已為舊山線周邊創造超過新台幣20億元觀光產值。

負責營運的祺峰休閒事業有限公司董事長游志勇說，目前鐵道自行車分為A、B、C路線，A路線從百年勝興車站出發到龍騰斷橋，B路線由龍騰站出發到勝興站，穿越2號隧道時的燈光投影，可感受買百年鐵道歷史軌跡，也可順道走訪勝興老街。

游志勇表示，C路線從龍騰站出發到6號隧道，除龍騰斷橋，還有3到6號隧道群、內社川鐵橋，今年趁COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間優化設施，隧道內裝設互動式情境投影，宛如置身海底隧道。

游志勇說，遊客騎鐵道自行車抵達6號隧道，下車徒步走進隧道內，可欣賞包含夢幻美人魚、海豚、熱帶魚及海龜等優游，是全台首創鐵道海洋光雕秀。

業者表示，目前平日訂票約達9成，假日幾乎班班客滿，春節假期如果沒事先訂票，三義周邊仍有許多吃喝玩樂景點，值得民眾把握難得假期尾聲走春。

鐵道 自行車 疫情

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