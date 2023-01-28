尖石宇老部落深夜飄雪 清晨露出銀白霧淞美景
新竹縣尖石鄉宇老部落昨天晚間陸續傳出飄雪，當地景觀餐廳業者上午在臉書發文分享樹木結霧淞影片，山頭變成銀白色，景色相當夢幻、美麗。
位在海拔1450公尺高、尖石鄉宇老部落的餐廳業者「綠木頭」上午在臉書（Facebook）分享影片，並發文表示，上午7時30分的戶外氣溫約攝氏負3度，整個山頭都被冰凍，體感溫度變化大，提醒遊客注意保暖。
綠木頭業者接受中央社記者電訪表示，當地於昨天晚間陸續下雪，今天清晨外出時已無降雪情形，上午9時30分戶外氣溫已達負5度，認為山頭結霧淞的美景會持續一整天，「如果濕氣夠，還有降雪的可能」。
新竹縣政府警察局橫山分局宇老派出所警員接受中央社記者電訪表示，目前山區未降雪，路面也沒有積雪，但樹梢都結了白白的霧淞，相當美麗，提醒想到山區欣賞霧淞美景的遊客注意保暖。
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