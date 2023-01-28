苗栗草莓溫泉季湧入遊客 年假總量上看60萬人次

春節10天連假剩下最後2天，苗栗縣一些景點人潮、車潮在年假期間湧現，其中大湖、泰安地區草莓溫泉季湧入的人潮前7天已逾14萬車次、人數超過40萬人次，平均時速約40至50公里，縣警局估計連假旅客總量上看20萬車次及60萬人次，警方將持續落實交通疏導勤務，力求交通順暢。

縣警局交通隊指出，縣警局交通緊急應變中心今年春節連假期間向公路總局調閱每天湧入草莓溫泉季的旅客，統計元月20至26日小年夜至大年初五共7天，總計達14萬3125車次、42萬9375人次，尖峰時段每小時高達1623車次，整體行車時速降為40至50公里。

交通隊分析，前7天的車次與人次，單日以大年初四湧入2萬4703車次、7萬4109人次最多，研判應是天氣轉晴、氣溫回升及北返工作崗位兼旅遊等因素。

警方派員觀察進入大湖及泰安觀光景點主要道路台72線快速公路，每天10點至下午3點是旅客進入草莓溫泉季的尖峰時段，返程尖峰時段為下午4點至6點，警方針對台72線與客屬大橋交岔路口返程尖峰時段車流方向，開放120秒遲閉式左轉箭頭綠燈，並增加20公尺左轉彎專用車道儲車空間，平均行車時速可維持70公里以上。