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中庄調整池立牌禁止放飛鸚鵡挨批針對 桃水務局將修正
桃園大溪中庄調整池腹地大，許多愛鳥人士會將家中飼養的鸚鵡帶到調整池附近放飛，不過卻有民眾反映調整池突立起告示牌寫下「禁止大型鸚鵡放飛訓練」，讓鳥友相當氣憤，為何只針對鸚鵡，其他大型鳥類無須受到規範；桃水務局回應，接獲陳情有民眾遭放飛鸚鵡嚇到才設置，不過民意反彈將重新修正標語。
蕭姓鳥友表示，平時會和其他的鳥友一同在中庄調整池、大溪河濱公園附近放飛、訓練自家鸚鵡，農曆過年前幾天突然發現調整池旁立起禁止放飛鸚鵡的告示牌，讓他相當不解。
蕭姓鳥友說，從未看過其他地方有立過相關的告示牌，平時放飛鸚鵡時，都會選在較少人車通行之時，加上鳥類經過訓練，都會避免影響到其他運動民眾，希望相關單位不該針對鸚鵡規範。
議員陳治文接獲陳情表示，原禁止標誌上寫明禁止大型鸚鵡放飛訓練，這樣的警語太針對某一種鳥類，而且所謂的大型定義也模糊爭議不少，希望水務局參酌各方意見，將標誌上內容將修改為警告標誌「請勿影響通行安全的放飛行為」。
市府水務局河岸地工程管理科長許榮桀回應，中庄調整池周邊因有民眾陳情在散步或騎車時，有民眾放飛鸚鵡行為，導致受到驚嚇，建議設置標語。
許榮桀說，有當地鳥友民意反彈，目前已撤下告示牌，水務局已於年前重新檢討，將於年後修正標語為請勿影響通行安全為主的放飛行為，不僅可保護行人安全，也能確保鳥類飛行不致受傷。
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