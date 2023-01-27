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狐獴咬傷民眾 竹市動保所：不宜帶到公共場所

中央社／ 新竹市27日電

一名網友在臉書發文稱親友在新竹市一間賣場遭到他人的寵物狐獴」咬傷。新竹市動物保護及防疫所長楊家民今天表示，狐獴屬野生動物，不建議帶到公共場所，避免發生意外。

一名網友日前在臉書（Facebook）社團「新竹爆料公社」發文指出，他的表哥是「新竹大魯閣湳雅廣場」櫃位人員，工作時被一名婦人的寵物狐獴咬傷手，提醒民眾若看到有人遛狐獴，要保持距離、避免遭咬。

這篇發文一出引發網友熱烈討論，有網友留言表示，日前家人也在大魯閣看到一名女飼主在遛狐獴，因覺得可愛，經同意後上前拍照時竟遭狐獴咬傷手，由於只有齒痕瘀青、未出血，所以不追究。也有人留言說「應該是同一人，新竹地區各大百貨賣場送貨去時都會遇到」。

大魯閣湳雅廣場人員告訴中央社記者，當天並未接到有人遭寵物咬傷等相關通報，但看到網路貼文後即向傷者表達關心與慰問，並與轄區警方協助傷者向飼主提告過失傷害等後續事宜。經商場人員了解，當時婦人帶狐獴進入商場時有牽繩。

大魯閣湳雅廣場表示，館內不開放民眾攜帶寵物進入，但基於推廣寵物友善環境，民眾若攜帶寵物，可裝在提袋、提籠或推車內，確保寵物不落地，避免影響其他民眾。

六福村主題遊樂園動物保育員王琦透過影片說明，狐獴是原生在南非的食肉目群體動物，近年成為新興特殊寵物，一般寵物店販售的狐獴雖是從小飼養、對人較親近，但仍屬未馴化的動物，若到陌生環境、人潮多的地方，就可能會因緊張而有攻擊行為。

楊家民接受電話訪問表示，根據動物保護法規定「飼主應防止其所飼養動物無故侵害他人之生命、身體、自由或財產」，若有民眾遭寵物咬傷，飼主除涉及刑法過失傷害及民法損害賠償，也可依情況將傷人的寵物沒入。

楊家民表示，狐獴屬野生動物，即便是民眾飼養的寵物也不適合帶到公共場所，畢竟動物有可能會因受到驚嚇而發生攻擊人的意外。

寵物 狐獴 新竹

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