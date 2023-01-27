新竹市富町燈節高掛彩繪燈籠 規模縮水賞燈人氣仍旺
新竹市政府迎接農曆新年在東門城、護城河沿線打造兔年應景燈飾，2月5日元宵節將於北大公園辦理元宵晚會；新竹市文雅里則連續3年舉辦「富町燈節」，文雅里城北街最近高掛80顆燈籠，雖然受限經費規模縮小，但適逢疫情趨緩，仍吸引不少民眾走春欣賞彩繪燈籠，成為竹市走春的私房景點。
新竹市文雅里在日治時代稱「新富町」，文雅里長朱毅2年前配合台灣燈會在新竹發起舉辦「富町燈節」，活動大受好評，去年還向民間企業募款擴大舉辦，透過彩繪燈籠徵件比賽徵得300個燈籠，搭配竹架工藝妝點街道，漫步城北街能感受到濃厚年味。
文雅里富町燈節今年邁入第3年，雖然延續前2年形式，但彩繪燈籠數量大幅縮水從300顆銳減至80顆。朱毅說，今年活動全由文雅社區發展協會張羅，一方面受限經費，一方面也因為去年為選舉年，沒能辦理燈籠徵件比賽，所以燈節規模不復以往。
「富町燈節小而美，過年期間依舊人氣很旺！」朱毅說，彩繪燈籠來自社區平常辦理的彩繪教室作品，多為社區小朋友的彩繪創作，主題為應景的「兔年」與「土地公廟」，仔細欣賞彩繪燈籠，不僅有可愛的小兔子，還有Ｑ版土地公，都頗具童趣。
城北街上的北星福德宮也響應文雅里富町燈節，在廟旁牆面打造一片紅色燈籠牆，增添燈節更有喜氣。燈節已從20日小年夜當天開跑亮燈，過年期間吸引不少民眾來到城北街走春，欣賞繽紛的燈節美景，由於疫情已經趨緩，今年賞燈人潮還比往年更盛。
朱毅說，文雅里富町燈節每晚5點半亮燈一路到晚上9點，地點在城北街137巷。活動期間將持續到農曆2月6日（國曆2月25日），歡迎民眾把握時間來賞燈，也期許明年能持續辦理，並爭取到更多經費，恢復燈籠徵件比賽，讓富町燈節能繼續擴大登場。
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