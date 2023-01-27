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桃園大湳滯洪池延後一年完工賺很大？ 市府澄清

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園大湳滯洪池施工期間空拍畫面。圖／桃園市政府水務局提供
桃園大湳滯洪池施工期間空拍畫面。圖／桃園市政府水務局提供

桃園市八德區大湳滯洪池工程連同用地經費高達13億元，原訂去年底完工，最近工地告示牌完工年限111年被改為112年底，民眾揶揄「拖很大」、「賺很大」。市政府水務局今澄清，除了按物價指數調整經費，並沒有增加其他費用。

水務局長劉振宇表示，大湳滯洪池延後完工的原因除了屬於離槽式滯洪池，兩年工期只要逢大雨水池積水，就必須等排水後才能繼續施工，另外就是新北市捷運三鶯線和大湳滯洪池有共構工程，去年上半年捷運工程單位一直不能確認共構路線，連帶影響影響滯洪池工程和大池遊客中心選址。

劉振宇指出，三鶯線和大湳滯洪池共構路線確定後，遊客中心完成發包工期納入滯洪池工程；最後，還有疫情也影響工期，依法給予延期天數，才會變成要到今年底才能完工的情形。類似的情形也發生在桃園區樹林三街的滯洪池工程，也延後約1年，不過不沒有外傳「拖越久賺越多」的情形，市政府和包商也都希望趕快完工。

大湳滯洪池緊鄰和強路、和平路現址原本是埤塘，升直轄市前縣府時期一度是大湳水上樂園，升格後水上樂園已經閒置，鄭文燦任內決定改造埤塘生態公園，兼具防災功能的滯洪池，儲備15萬立方公尺水源，並規畫遊客管理中心、河岸公園及環池步道等兼顧治水、親水，改善周邊過去遇大雨淹水的問題。

大湳滯洪池計畫共投入約13億元經費，內政部營建署補助7.76億，桃園市政府自籌經費達5.24億，工程總經費近3億元，其他為用地徵收費用。

桃園市大湳滯洪池施工前原貌。圖／桃園市政府水務局提供
桃園市大湳滯洪池施工前原貌。圖／桃園市政府水務局提供

滯洪池 桃園

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