草莓沒了！連假採果人潮旺 大湖部分果園被採空休園

春節連假苗栗大湖地區天候佳，遊客人潮、車潮湧入，不少草莓園的一期果幾乎被採光光，生意興隆；大湖地區農會表示，二期果在春節連假結束到元宵節會陸續上市，可供採果數量增加，歡迎遊客來採摘。

大湖素有「草莓王國」美稱，每年草莓季登場，加上鄰近的泰安溫泉季，都會湧入大量遊客來採果、泡湯旅遊。

大湖農會表示，今年春節連假長達10天，大湖地區沒下雨，吸引大量遊客湧入採果，今年一期果數量較少，許多草莓園的果粒被採光光，只好先休園，遊客要採果需要到較外圍的果園體驗。

大湖農會推廣部主任胡智郎表示，大湖草莓栽種地區包括台3線公路沿線及水尾坪 、馬那邦、淋灕坪、大窩、大南勢等地，目前二期果已開花結果，也有部分上市，

預估年假結束後到元宵節這段期間可供採果的數量會大幅增加，一直到二二八假期都有充足數量可供遊客採果，草莓生產的二期果數量多、品質優，屆時價格可微幅下降。

今天大年初六大湖地區天候穩定，路邊的草莓園生意仍興隆，許多遊客在園內開心採果，也有農婦忙著清除草莓植株上的老葉，以提高草莓生長效率及健康管理。