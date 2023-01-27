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草莓沒了！連假採果人潮旺 大湖部分果園被採空休園

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
春節連假苗栗大湖地區天候佳，採果遊客人潮湧入，體驗採草莓的樂趣。記者胡蓬生／攝影
春節連假苗栗大湖地區天候佳，採果遊客人潮湧入，體驗採草莓的樂趣。記者胡蓬生／攝影

春節連假苗栗大湖地區天候佳，遊客人潮、車潮湧入，不少草莓園的一期果幾乎被採光光，生意興隆；大湖地區農會表示，二期果在春節連假結束到元宵節會陸續上市，可供採果數量增加，歡迎遊客來採摘。

大湖素有「草莓王國」美稱，每年草莓季登場，加上鄰近的泰安溫泉季，都會湧入大量遊客來採果、泡湯旅遊。

大湖農會表示，今年春節連假長達10天，大湖地區沒下雨，吸引大量遊客湧入採果，今年一期果數量較少，許多草莓園的果粒被採光光，只好先休園，遊客要採果需要到較外圍的果園體驗。

大湖農會推廣部主任胡智郎表示，大湖草莓栽種地區包括台3線公路沿線及水尾坪 、馬那邦、淋灕坪、大窩、大南勢等地，目前二期果已開花結果，也有部分上市，

預估年假結束後到元宵節這段期間可供採果的數量會大幅增加，一直到二二八假期都有充足數量可供遊客採果，草莓生產的二期果數量多、品質優，屆時價格可微幅下降。

今天大年初六大湖地區天候穩定，路邊的草莓園生意仍興隆，許多遊客在園內開心採果，也有農婦忙著清除草莓植株上的老葉，以提高草莓生長效率及健康管理。

大湖地區春節連假期間湧入大量人潮、車潮，警方連日來也實施草莓溫泉季交通疏導管制勤務，在各大路口加強疏導，並提供相關易壅塞路段資訊，提醒駕駛人及遊客注意。

春節連假苗栗大湖地區天候佳，採果遊客人潮湧入，體驗採草莓的樂趣。記者胡蓬生／攝影
春節連假苗栗大湖地區天候佳，採果遊客人潮湧入，體驗採草莓的樂趣。記者胡蓬生／攝影
春節連假苗栗大湖地區天候佳，採果遊客人潮湧入，體驗採草莓的樂趣。記者胡蓬生／攝影
春節連假苗栗大湖地區天候佳，採果遊客人潮湧入，體驗採草莓的樂趣。記者胡蓬生／攝影
大湖素有「草莓王國」美稱，農會預估連假過後二期果成熟上市的數量將逐漸增加。記者胡蓬生／攝影
大湖素有「草莓王國」美稱，農會預估連假過後二期果成熟上市的數量將逐漸增加。記者胡蓬生／攝影
農婦在草莓園裡忙著清除草莓植株上的老葉，提升草莓健康管理及生長效率。記者胡蓬生／攝影
農婦在草莓園裡忙著清除草莓植株上的老葉，提升草莓健康管理及生長效率。記者胡蓬生／攝影

草莓 連假 春節

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